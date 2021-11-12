Перед барьером: что мешает развиваться российскому агросектору

Сельскохозяйственная отрасль в России является активно развивающейся, и в нее имеет смысл инвестировать, несмотря на то что комбинация роста цен на расходные материалы, экспортных пошлин и ограничения цен заметно снизила рентабельность фермеров и агропредприятий. Один из выходов из ситуации заключается в введении продовольственных карточек для малоимущих по аналогии с американскими фудстемпами. Об этом говорили в ходе вебинара «Виды на урожай: настоящее и будущее продовольственного рынка», проведенного рейтинговым агентством «Эксперт РА». Подробности — в материале «Известий».

В последние десятилетия российское сельское хозяйство пережило самую настоящую революцию, что выразилось в повышении эффективности труда и росте объемов производства. Результаты 2015–2020 годов по большинству наименований намного превышают не только показатели начала века, но и даже отдельные лучшие годы советского периода.

Наиболее сильный прогресс достигнут в отрасли зерновых. Начиная с 2016 года урожай зерна ни разу не опускался ниже 110 млн т, в то время как за всё советское время в РСФСР эта отметка была превышена лишь четыре раза, а в период 1991–2014 годов — ни разу. Причем по пшенице все лучшие результаты в истории были достигнуты в последние пять лет — валовые урожаи в позднесоветский период были относительно неплохими за счет менее ценных культур (овес, просо, ячмень и т.д.).

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Некоторое снижение в последние пять лет отмечено в выращивании картофеля, а в производстве овощей рост составляет достаточно скромные 20–30% к показателям как начала прошлого десятилетия, так и 1980-х годов. Как бы то ни было, Россия из страны, на протяжении почти полвека завозящей продовольствие, включая зерно, стала крупнейшим в мире экспортером пшеницы, да и по другим отраслям (например, производство свинины и мяса птицы) стала работать на вывоз, в полной мере удовлетворив собственные нужды. В общей сложности аграрная продукция составляет 5,5% всего экспорта. Это немало, учитывая тот факт, что 2/3 всего вывоза приходится на топливно-энергетические ресурсы и продукты простой переработки.

Отметим, что все эти результаты достигнуты при существенном сокращении посевных площадей — около 80 млн га против 118 млн га в РСФСР в 1990 году. С начала 2000-х годов общая площадь сельхозугодий стабилизировалась, но посевные территории сельскохозяйственных организаций продолжили снижаться, опустившись почти до 50 млн га, что было компенсировано ростом фермерских земель.

Более того, сократилась и энерговооруженность отрасли в пересчете на посевную площадь. В 2021 году, по данным «Эксперт РА», она составляла 201 лошадиную силу на 100 га против 329 л.с. в 2000-м. В то же время энергетические мощности на одного работника, напротив, заметно выросли — с 50 до 91 л.с. за последние 20 лет. Таким образом, рост урожаев и урожайности произошел при заметно меньшей трате энергии.

Тем не менее в последние пару лет российским аграриям пришлось с трудом отстаивать завоеванные позиции. Пандемию коронавируса как таковую они пережили спокойно: в конце концов в сельской местности локдаунов быть не могло, как и проблем с потреблением продукции — кушать хочется во время любых пандемий. Гораздо более проблемными оказалось подорожание рабочей силы, повышение цен на все виды материальных ресурсов — удобрения, горюче-смазочные материалы и т.д. и, наконец, экспортные пошлины, введенные на некоторые виды продукции, в частности пшеницу.

Экспортные пошлины были введены в стране в прошлом году из опасений слишком быстрого роста цен или даже дефицита продовольствия. Цена отсечения для пшеницы составляет $200 за тонну, для кукурузы и ячменя — $185 за тонну. Всё, что сверх этого, облагается пошлиной в размере 70% от дополнительной стоимости. Введение пошлин вызвало недовольство аграриев, но пока на показателях урожая не сказалось. Судя по всему, зерна в этом году будет собрано около 120 млн т или чуть выше, что примерно соответствует средним показателям за последние пять лет.

По словам директора по развитию агрохолдинга «ДонАгро» Алексея Зайцева, из-за пошлин производители задумываются о переходе на другие культуры, которые не облагаются тарифами, но быстро это сделать невозможно из-за севооборотов. Тем не менее многие хозяйства переходят на более маржинальные культуры, например лен, урожай которого может достигнуть в этом году 850 тыс. т.

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— Сильнее всего пошлины сказываются на экспорте пшеницы, — отметил Зайцев. — Доля России на мировом рынке может снизиться. Уже сейчас сокращается экспорт в такие ключевые страны, как Египет и Турция, хотя мы стали больше зерна поставлять в Иран. С пошлиной, которая сейчас составляет $70, а в перспективе может достичь и $80, российская пшеница неконкурентоспособна по сравнению с украинской или даже выращиваемой в странах Евросоюза.

Зайцев отметил, что пошлины не возвращаются к производителю через механизмы госфинансирования. Обратно приходит всего около 340 рублей на тонну произведенной продукции (при стоимости тонны российской пшеницы более 20 тыс. рублей). Рост цен на зерно между тем не компенсирует в полной мере резкого увеличения затрат на удобрения и другие материалы, которые в последние год-полтора подорожали в два раза или даже больше. В итоге рентабельность снижается и в отдельных случаях даже падает ниже нуля.

Пошлины были приняты как механизм защиты наименее обеспеченных слоев населения, по которым рост цен на продукты питания бьет сильнее всего. Продовольствие в затратах домохозяйств в России составляет 32,5%, но для малообеспеченных эта доля может расти в разы. Государственное регулирование отрасли — не только пошлины, но и регулирование цен — вредит в первую очередь производителям, так как ритейлеры могут переключиться на другие виды товаров, приносящие большую прибыль. У аграриев такой опции зачастую нет.