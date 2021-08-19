Зерно сомнений: что будет с урожаем и ценами на хлеб

Минсельхоз США спрогнозировал резкое снижение урожая пшеницы в России по сравнению с прошлым годом. Возможно, американцы ориентировались на данные Росстата, которые впоследствии скорректировало российское сельскохозяйственное ведомство. Как бы то ни было, урожай зерна в этом году будет далеко не рекордным (хотя и вполне приличным по меркам даже последних лет), и цены на пшеницу останутся высокими — не только из-за объемов производства в России. В то же время опрошенные «Известиями» эксперты считают, что из-за роста «плавающих» экспортных пошлин внутренние закупочные цены в нашей стране немного снизятся.

Зерно сомнений Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Прошлый год стал одним из самых лучших для российского сельского хозяйства, особенно для отрасли зерновых культур. Общий урожай составил 133,5 млн т, всего на 2 млн т меньше, чем в рекордном 2017 году. Главной культуре — пшенице — не хватило буквально 100 тыс. т, чтобы повторить исторический максимум (86 млн т). В любом случае это был второй результат в истории. Даже притом что на юге России из-за засухи показатели оказались много хуже ожидаемого. Аграрии смогли отлично заработать, даже несмотря на то, что их перспективы были омрачены введением квот на экспорт из-за сильного роста цен. Впрочем, вывоз пшеницы по итогам сезона-2020/21 достиг 37,5 млн т, выше среднего показателя за последние пять лет.

Первоначально ожидалось, что в этом году результат будет пониже, но тоже вполне приемлемым, на уровне последних лет (если сравнивать, скажем, с 2000-ми годами, то весь период 2016–2020 годов был невероятно удачным для российского зерна, вопрос был лишь в том, будет ли в конкретном году установлен рекорд или просто достигнут хороший результат). Предположения различных специалистов отрасли были в диапазоне 120–130 млн т для зерна в целом и 80–85 млн т для пшеницы.

В середине августа, однако, министерство сельского хозяйства США (USDA), регулярно отслеживающее ситуацию как на мировом рынке зерна, так и в отдельных регионах, резко снизило оценки урожая в России — с 85 млн до 72,5 млн т пшеницы (без учета Крыма). Это, кстати, тоже не катастрофический показатель, но столь сильное изменение оценки впечатляет. Тем более что до этого в USDA, напротив, придерживались крайне оптимистичной оценки урожая в России, превосходившей прогнозы российских аналитиков.

Судя по всему, на американцев повлияли данные Росстата, опубликованные 30 июля. Согласно цифрам, предоставленным российскими статистиками, площади под озимую пшеницу в этом году составили 15,6 млн га, что на 7,5% меньше, чем в прошлом. В свою очередь, российский Минсельхоз уже в августе предоставил оперативные цифры за прошлый месяц, по которым площади оказались на миллион гектаров больше, чем по сведениям Росстата. Связано это с тем, что в июне многие хозяйства засевали территорию под погибшими озимыми. Таким образом, если исходить из данных российского министерства, американские аналитики могли воспользоваться устаревшими цифрами.

Зерно сомнений Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

В то же время разница в миллион гектаров сама по себе не могла так повлиять в сторону ухудшения прогноза. Если брать среднюю урожайность в России, то на такой площади можно собрать плюс-минус 3 млн т пшеницы. Так что на изменение прогноза могли повлиять и другие факторы, включая чрезвычайно оптимистичную раннюю оценку.

Как заявил в интервью «Известиям» гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько, американцы «перегнулись» и урожай в России будет выше спрогнозированного заокеанскими аналитиками. По оценкам ИКАР, показатели в этом году составят около 77 млн т пшеницы. Общий урожай зерна ожидается ниже 125 млн т.

В свою очередь, руководитель аналитического центра «Русагротранс» Игорь Павенский отметил, что всерьез рассматривать цифры USDA нельзя.

— Прогноз Минсельхоза США является нерелевантным в условиях, когда на Юге собран урожай, близкий к рекорду 2017 года, а в Центре — третий по величине урожай. Кроме того, нужно учитывать вероятный рост производства пшеницы в Сибири, что видно по более высокой урожайности уже сейчас, в начале уборки. Возможная корректировка посевных площадей со стороны Росстата может привести к серьезному пересмотру вверх текущих оценок валового сбора по рынку.

Согласно свежим данным, предоставленным «Известиям» в российском Минсельхозе, в России намолочено более 80 млн т зерна. Ведомство «сохраняет целевой ориентир по производству зерна на уровне 127,4 млн т, в том числе порядка 81 млн т пшеницы. Это позволит полностью обеспечить внутренние потребности страны, сохраняя мощный экспортный потенциал».

По сведениям за прошлую неделю, валовые показатели урожая были даже лучше, чем в прошлом году. Так, на 11 августа было намолочено около 75 млн т зерна, что на 6 млн т больше, чем на ту же дату 2020 года. По пшенице разница составила 1,6 млн т в пользу текущего года. Однако дело в том, что в этом году урожай был собран на большей площади, чем в тот же период 2020-го. По урожайности нынешний год уступает прошлому. В частности, урожайность пшеницы на указанную дату составила 33,2 ц/га против 36,7 ц/га годом ранее.

Разные территории страны проводят этот сельскохозяйственный год по-разному. В южных регионах, где по большей части урожай уже собран, результаты оказались значительно лучше, чем в 2020-м, когда посевы страдали из-за засухи. К примеру, в Краснодарском крае были собраны рекордные 12,6 млн т всех зерновых, а урожайность достигла 60 ц/га, на 11 ц больше, чем годом ранее. В Поволжье, напротив, из-за сухого лета и сильных морозов зимой, показатели скромные. В Татарстане после уборки 91% площадей было намолочено 2,2 млн т зерна, почти в два с половиной раза меньше, чем в 2020 году, а урожайность составила всего лишь около 15 ц/га. Впрочем, Татарстан и некоторые другие регионы Поволжья в прошлом году установили исторические максимумы.

Зерно сомнений Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

Ожидания сравнительно низкого урожая серьезно подталкивают вверх мировые цены на пшеницу и другие культуры, и так находящиеся исключительно высоко. В августе биржевые цены на российскую пшеницу вплотную приблизились к $300 за тонну, а американские и французские сорта эту отметку преодолели. Это очень много: в последний раз на таком уровне цены находились в 2012 году. Вообще отметка в $300 за тонну превышается нечасто. В последнее тридцатилетие такое случалось только в 2008, 2011 и 2012 годах. Средний же исторический показатель колеблется в диапазоне от $130 до $180 за тонну.

— Уровень цен на пшеницу с протеином 12,5 в $300 пока всё же не достигнут. Спрос всё же ниже — ближе к уровню в 295–297, и это на $20 выше, чем неделю назад, — отметил Игорь Павенский. — Насколько основные импортеры примут такой нехарактерный для начала сезона, когда предложение пшеницы находится на пике, еще до конца непонятно.

По словам Дмитрия Рылько, пшеница сейчас в мире настолько дорога далеко не только из-за ситуации с урожаем в России. Виноваты тут и общая глобальная инфляция, и слабые показатели урожая в США и Канаде, а также неблагоприятные прогнозы по Западной Европе.

Рост мировых цен может вызывать опасения по поводу аналогичного процесса внутри России. В прошлом году подобная ситуация привела к введению экспортных квот, чему аграрии были не слишком рады. В 2021 году была введена плавающая экспортная пошлина (зерновой демпфер), где ставка зависит от мировых цен. Это решение также вызвало вопросы, в частности, из-за невозможности планировать долгосрочные контракты (тарифы устанавливаются на следующую неделю, исходя из цен предыдущей). На данный момент этот механизм позволяет стабилизировать цены на внутреннем рынке, но его долгосрочные последствия являются неясными. Как бы то ни было, значительного роста цен на зерно в России ожидать не стоит, считает Игорь Павенский.