Ранний посев: кто учит начинающих фермеров
В 15 российских регионах стартовал проект «Школа фермера», обучающий современным сельскохозяйственным технологиям, а также рассказывающий о нюансах российского законодательства и инструментах финансовой поддержки. По мнению представителей аграрной отрасли, такие программы действительно могут помочь новичкам избежать распространенных ошибок при строительстве собственного хозяйства. Однако даже подготовленным специалистам стоит быть готовыми к некоторым трудностям. Подробности — в материале «Известий».
Подготовка новичков
В рамках образовательной программы учащимся из 15 регионов страны расскажут о новшествах налогового законодательства, инструментах финансовой поддержки, а также современных сельскохозяйственных технологиях.
— Мы собрали все топовые регионы, в которых развито фермерство. На наш взгляд, это опора развития сельского хозяйства. «Школа фермера» — не классическое обучение. Важно совмещать теорию с практикой, особенно в финансах. Мы будем стабильно поддерживать фермеров. Надеемся этим движением охватить всю страну, — отметила заместитель министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут.
Оператор машинного доения с коровой в загоне крестьянского фермерского хозяйства
Проект был организован совместно с Минсельхозом России и ведущими аграрными вузами регионов-участников по инициативе Россельхозбанка. Осенью программу уже опробовали в четырех субъектах Федерации. В каждом из них были выбраны наиболее востребованные и перспективные направления сельского хозяйства: в Ставропольском крае ими стали овцеводство и овощеводство, в Новосибирской области — мясное скотоводство, в Московской области — молочное скотоводство и овощеводство, а в Башкирии — мясное скотоводство и сыроварение.
Как пояснили «Известиям» в министерстве сельского хозяйства Башкортостана, эти направления были выбраны, поскольку в республике хорошо развито животноводство, есть хорошая практикующая база. В рамках выездных занятий обучающиеся смогли увидеть процесс производства сыра, посетить крупные перерабатывающие предприятия, а также хозяйства по выращиванию крупного рогатого скота, добавили в ведомстве.
В текущем году республика снова вошла в число регионов, где организовано обучение агробизнесменов. На этот раз были выбраны направления «Пчеловодство» и «Водоплавающая птица». При выборе учитывались генетические преимущества башкирской пчелы и традиции производства липового и бортевого меда. Кроме того, именно в Башкирии работает единственный в России селекционно-генетический центр по разведению водоплавающей птицы.
Присоединилась к проекту и Орловская область — там работают более 1500 фермерских и свыше 140 тыс. личных подсобных хозяйств, преимущественно в области растениеводства. В Волгоградской области, в свою очередь, будет сделан особый упор на животноводство, так как это направление пока отстает. В целом, как сообщили «Известиям» в пресс-службе Россельхозбанка, направления обучения были выбраны совместно с Министерством сельского хозяйства, исходя из потребностей каждого региона, перспектив конкретных направлений и возможностей начинающих предпринимателей быстро выйти на рынок со своими проектами. После получения диплома выпускники смогут подать заявку на грант в Министерство сельского хозяйства.
Тридцать в одном
Для того чтобы стать успешным фермером, увы, недостаточно одних лишь знаний по сельскому хозяйству. Особые трудности у новичков вызывает быстро меняющееся законодательство, за которым люди просто не успевают следить, отметил в разговоре с «Известиями» первый заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам, президент Ассоциации фермеров России Владимир Плотников.
— Надо рассказывать людям, как участвовать в получении грантов, как отправлять документы, как отчитываться. Конечно, необходимы знания и об изменениях в технологиях, о средствах защиты растений, о том, как использовать медикаменты. В школе как раз оказываются технологические консультации, чтобы грамотно начать работу, — рассказал он. — Сегодня очень важно, чтобы небольшие хозяйства объединялись в кооперативы. Это упрощает сбыт продукции, позволяет договариваться с торговыми сетями. Для этого необходим еще один важный навык — умение договариваться.
В первую очередь подобные программы помогают избежать ряда ошибок, считает сыровар, руководитель проекта ОНФ «Народный фермер» Олег Сирота. «Уже действующие фермеры рассказывают о "граблях", на которые наступили они. Также важно знать о том, какие субсидии вообще есть, пообщаться с банком по поводу финансирования проекта и в целом получить навыки для запуска стартапа», — отметил собеседник «Известий».
Однако способности к такому виду предпринимательства есть далеко не у каждого, подчеркнул в разговоре с «Известиями» президент Ассоциации фермерских хозяйств, личных подсобных хозяйств и кооперативов Ленинградской области Михаил Шконда. «Фермер — это человек, который занимается бизнесом, только на селе. Он должен владеть навыками порядка 30 профессий — это ветеринария, управление кадрами, бухгалтерия, скотоводство, агрономия, необходимо обладать навыками ремонта техники. Также важно уметь продавать, что требует знаний по маркетингу. Важно знать и законы — и это только краткий перечень того, что должен уметь делать фермер».
Очередь из желающих
Получить грантовую поддержку фермерам всё еще непросто, отмечает Владимир Плотников. По его словам, объясняется это серьезной конкуренцией, большим количеством желающих и пока ограниченным объемом выделяемых ресурсов.
Впрочем, такая возможность всё же есть. Например, если фермер зарегистрировал свое хозяйство в текущем году, то он может принять участие в конкурсе на получение гранта «Агростартап», отмечают в минсельхозе Башкирии. Максимальный размер гранта будет зависеть от того, работает ли фермер в одиночку или состоит в кооперативе, и от направления проекта. К примеру, на реализацию проектов по разведению крупного рогатого скота мясного и молочного направления можно получить до 5 млн рублей, но не более 90% затрат, на остальные направления — не более 3 млн рублей, уточняют в ведомстве.
— До 30 млн рублей можно получить на развитие семейной фермы. Но хозяйство должно вести сельскохозяйственную деятельность (животноводство, растениеводство, переработка сельскохозяйственной продукции) на сельской территории республики более одного года с момента регистрации. Если владелец фермерского хозяйства инициирует для общего дела объединение единомышленников в кооператив, то может претендовать на грант на материально-техническое обеспечение и его развитие.
На что обратить внимание
К каким же направлениям деятельности стоит присмотреться начинающим фермерам? По оценке Владимира Плотникова, сейчас в России наиболее динамично развивается всё, что связано с растениеводством.
— А стратегически государство предпринимает усилия для того, чтобы вовлечь фермеров в процесс производства животноводческой продукции. Она сама по себе более сложная, более длительный процесс по окупаемости. Но эта продукция сейчас очень востребована.
Самая перспективная тема с этого года — яблоки, считает Олег Сирота. «Второе — это ягоды, третье — зерно, даже в северных районах. На четвертом месте по-прежнему находятся сыр и переработка молока», — отмечает он.
Сотрудник во время фасовки ультрафильтрационного творога
В то же время не лишним будет обратить внимание и на то, какой продукции не хватает в каждом конкретном регионе. Например, в Татарстане таким товаром являются ягоды, сообщил «Известиям» председатель Ассоциации фермеров и крестьянских подворий Татарстана Камияр Байтемиров. По его словам, в республике хорошо развиты и растениеводство, и животноводство, активно занимаются и птицеводством разных видов. «Но в связи с тем, что у нас культура производства ягод всех видов была не столь развита, на сегодняшний день многие фермеры с малыми землями ориентируются как раз на создание плодово-ягодных садов», — отметил он.