Ранний посев: кто учит начинающих фермеров

В 15 российских регионах стартовал проект «Школа фермера», обучающий современным сельскохозяйственным технологиям, а также рассказывающий о нюансах российского законодательства и инструментах финансовой поддержки. По мнению представителей аграрной отрасли, такие программы действительно могут помочь новичкам избежать распространенных ошибок при строительстве собственного хозяйства. Однако даже подготовленным специалистам стоит быть готовыми к некоторым трудностям. Подробности — в материале «Известий».

Подготовка новичков

В рамках образовательной программы учащимся из 15 регионов страны расскажут о новшествах налогового законодательства, инструментах финансовой поддержки, а также современных сельскохозяйственных технологиях.

— Мы собрали все топовые регионы, в которых развито фермерство. На наш взгляд, это опора развития сельского хозяйства. «Школа фермера» — не классическое обучение. Важно совмещать теорию с практикой, особенно в финансах. Мы будем стабильно поддерживать фермеров. Надеемся этим движением охватить всю страну, — отметила заместитель министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут.

Ранний посев Оператор машинного доения с коровой в загоне крестьянского фермерского хозяйства Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Проект был организован совместно с Минсельхозом России и ведущими аграрными вузами регионов-участников по инициативе Россельхозбанка. Осенью программу уже опробовали в четырех субъектах Федерации. В каждом из них были выбраны наиболее востребованные и перспективные направления сельского хозяйства: в Ставропольском крае ими стали овцеводство и овощеводство, в Новосибирской области — мясное скотоводство, в Московской области — молочное скотоводство и овощеводство, а в Башкирии — мясное скотоводство и сыроварение.

Как пояснили «Известиям» в министерстве сельского хозяйства Башкортостана, эти направления были выбраны, поскольку в республике хорошо развито животноводство, есть хорошая практикующая база. В рамках выездных занятий обучающиеся смогли увидеть процесс производства сыра, посетить крупные перерабатывающие предприятия, а также хозяйства по выращиванию крупного рогатого скота, добавили в ведомстве.

В текущем году республика снова вошла в число регионов, где организовано обучение агробизнесменов. На этот раз были выбраны направления «Пчеловодство» и «Водоплавающая птица». При выборе учитывались генетические преимущества башкирской пчелы и традиции производства липового и бортевого меда. Кроме того, именно в Башкирии работает единственный в России селекционно-генетический центр по разведению водоплавающей птицы.

Присоединилась к проекту и Орловская область — там работают более 1500 фермерских и свыше 140 тыс. личных подсобных хозяйств, преимущественно в области растениеводства. В Волгоградской области, в свою очередь, будет сделан особый упор на животноводство, так как это направление пока отстает. В целом, как сообщили «Известиям» в пресс-службе Россельхозбанка, направления обучения были выбраны совместно с Министерством сельского хозяйства, исходя из потребностей каждого региона, перспектив конкретных направлений и возможностей начинающих предпринимателей быстро выйти на рынок со своими проектами. После получения диплома выпускники смогут подать заявку на грант в Министерство сельского хозяйства.

Тридцать в одном

Для того чтобы стать успешным фермером, увы, недостаточно одних лишь знаний по сельскому хозяйству. Особые трудности у новичков вызывает быстро меняющееся законодательство, за которым люди просто не успевают следить, отметил в разговоре с «Известиями» первый заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам, президент Ассоциации фермеров России Владимир Плотников.

Ранний посев Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

— Надо рассказывать людям, как участвовать в получении грантов, как отправлять документы, как отчитываться. Конечно, необходимы знания и об изменениях в технологиях, о средствах защиты растений, о том, как использовать медикаменты. В школе как раз оказываются технологические консультации, чтобы грамотно начать работу , — рассказал он. — Сегодня очень важно, чтобы небольшие хозяйства объединялись в кооперативы. Это упрощает сбыт продукции, позволяет договариваться с торговыми сетями. Для этого необходим еще один важный навык — умение договариваться.

В первую очередь подобные программы помогают избежать ряда ошибок, считает сыровар, руководитель проекта ОНФ «Народный фермер» Олег Сирота. «Уже действующие фермеры рассказывают о "граблях", на которые наступили они. Также важно знать о том, какие субсидии вообще есть, пообщаться с банком по поводу финансирования проекта и в целом получить навыки для запуска стартапа», — отметил собеседник «Известий».

Однако способности к такому виду предпринимательства есть далеко не у каждого, подчеркнул в разговоре с «Известиями» президент Ассоциации фермерских хозяйств, личных подсобных хозяйств и кооперативов Ленинградской области Михаил Шконда. «Фермер — это человек, который занимается бизнесом, только на селе. Он должен владеть навыками порядка 30 профессий — это ветеринария, управление кадрами, бухгалтерия, скотоводство, агрономия, необходимо обладать навыками ремонта техники. Также важно уметь продавать, что требует знаний по маркетингу. Важно знать и законы — и это только краткий перечень того, что должен уметь делать фермер» .

Очередь из желающих

Получить грантовую поддержку фермерам всё еще непросто, отмечает Владимир Плотников. По его словам, объясняется это серьезной конкуренцией, большим количеством желающих и пока ограниченным объемом выделяемых ресурсов.

Ранний посев Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Впрочем, такая возможность всё же есть. Например, если фермер зарегистрировал свое хозяйство в текущем году, то он может принять участие в конкурсе на получение гранта «Агростартап», отмечают в минсельхозе Башкирии. Максимальный размер гранта будет зависеть от того, работает ли фермер в одиночку или состоит в кооперативе, и от направления проекта. К примеру, на реализацию проектов по разведению крупного рогатого скота мясного и молочного направления можно получить до 5 млн рублей, но не более 90% затрат, на остальные направления — не более 3 млн рублей, уточняют в ведомстве.

— До 30 млн рублей можно получить на развитие семейной фермы. Но хозяйство должно вести сельскохозяйственную деятельность (животноводство, растениеводство, переработка сельскохозяйственной продукции) на сельской территории республики более одного года с момента регистрации. Если владелец фермерского хозяйства инициирует для общего дела объединение единомышленников в кооператив, то может претендовать на грант на материально-техническое обеспечение и его развитие.

На что обратить внимание

К каким же направлениям деятельности стоит присмотреться начинающим фермерам? По оценке Владимира Плотникова, сейчас в России наиболее динамично развивается всё, что связано с растениеводством.

— А стратегически государство предпринимает усилия для того, чтобы вовлечь фермеров в процесс производства животноводческой продукции. Она сама по себе более сложная, более длительный процесс по окупаемости. Но эта продукция сейчас очень востребована.

Самая перспективная тема с этого года — яблоки, считает Олег Сирота. «Второе — это ягоды, третье — зерно, даже в северных районах. На четвертом месте по-прежнему находятся сыр и переработка молока», — отмечает он.

Ранний посев Сотрудник во время фасовки ультрафильтрационного творога Фото: ТАСС/Егор Алеев