Пригорело: за сжигание травы фермеров оставят без субсидий

Правительство готовит запрет на пал сухой травы. Фермеры, применяющие этот метод, могут остаться без государственных субсидий, сообщили «Известиям» в аппарате вице-премьера правительства РФ Виктории Абрамченко. Чем заменить привычный пал сухой травы и какова будет возможная реакция на нововведение — разбирались «Известия».

Не сжигайте, мужики

На видеоселекторном совещании по вопросам охраны лесов от пожаров вице-премьер Виктория Абрамченко обратила особое внимание на борьбу с сельхозпалами (выжиганием сухой травянистой растительности на землях, граничащих с лесами). Как известно, именно они являются основной причиной возникновения лесных пожаров в весенний период.

« В ближайшее время правительством будут внесены изменения в госпрограмму развития сельского хозяйства, запрещающие предоставлять субсидии тем сельхозтоваропроизводителям, которые допускают на своих участках сельхозпалы », — заявила Абрамченко, уточнив, что пользователи сельхозземель, на которых будут зафиксированы термоточки, будут вычисляться с помощью космомониторинга и сведений из ЕГРН. За местами появления термоточек будут следить как с земли, так и из космоса, а к выяснению, на чьей территории случилось возгорание, подключится Росреестр .

Виктория Абрамченко также напомнила, что сегодня существуют более прогрессивные технологии уборки земель, которые и должны прийти на смену палу.

В Минсельхозе «Известиям» рассказали, что в 2020 году на реализацию мероприятий в рамках «компенсирующей» и «стимулирующей» субсидий для фермеров было направлено 34,2 млрд рублей и 27,1 млрд рублей соответственно. В 2021 году на эти цели предусмотрено выделить 31,9 млрд рублей и 23,5 млрд рублей соответственно .

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Ответственность за ущерб от сельхозпалов предусмотрена в уголовном законодательстве (ст. 168 и ст. 261 УК РФ). Но, как правило, виновные подвергаются лишь административному наказанию. Максимально возможный штраф за нарушение противопожарной безопасности в случае отсутствия ущерба чужому имуществу или вреда здоровью человека в соответствии со ст. 20.4 КоАП РФ даже в случае особого противопожарного режима в регионе составляет для юридических лиц 400 тыс. рублей. Что, конечно же, вряд ли сопоставимо с затратами на переработку или утилизацию сухой травы или пожнивных остатков.

В Рослесхозе напомнили, что с января 2021 года вступили в силу новые «Правила пожарной безопасности в лесах». Согласно им, крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальные предприниматели, граждане Российской Федерации, владеющие, пользующиеся или распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают их очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, отходов производства и потребления и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 м от границ территории либо отделяют противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 м или иным противопожарным барьером .

Проблема пала сухой травы в последние годы активно обсуждается и в мире. Так, Всемирный фонд дикой природы (WWF) ежегодно выступает с инициативой полного запрета на любое выжигание сухой травы, включая профилактические выжигания и огневую очистку лесосек.

«Запретная» трава

Как рассказали «Известиям» в МЧС России, около 30% лесных пожаров ежегодно происходит именно из-за сельхозпалов. По предварительному климатическому прогнозу Росгидромета, уровень пожарной опасности уже в апреле текущего года повысится в южных регионах Южного федерального округа, в Северо-Кавказском федеральном округе, на юге Алтайского края, на большей части Республики Тыва, на юге Республики Бурятия, Забайкальского края, Еврейской автономной области и Приморского края. Тенденция к увеличению повторяемости высоких и экстремальных классов пожарной опасности в середине весны в последние годы фиксируется также и в Калмыкии, буквально изобилующей «сухой травой».

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Под палом «сухой травы» подразумевается выжигание сухой травянистой растительности, стерни и пожнивных остатков на землях сельхозназначения, пояснили «Известиям» в Минсельхозе, подчеркнув, что «речь идет только о землях сельхозназначения, поскольку деревья и лесной массив могут быть в компетенции Минприроды, а у них своя терминология» . При этом в Рослесхозе «Известиям» указали, что «термин «сухая трава» прописан в действующем законодательстве, например в КоАП РФ в ст. 8.32. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах (п. 2)».

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию агропромышленного комплекса и сельских территорий Юлия Оглоблина напомнила , что по закону фермеры должны провести опашку своих полей, особенно в местах, где поля граничат с лесным фондом, — так создается противопожарная минерализованная полоса, что очень важно, поскольку часто огонь с полей переходит в лес. Если такая полоса отсутствует и огонь перекинулся на лес, то виновный подлежит штрафу.

Президент Национального союза агростраховщиков Корней Биждов считает, что пал сухой травы — это «скорее традиционный и достаточно архаичный метод очистки территории».

— На полях в весеннее время не должно быть сухой травы — они должны быть или вспаханы с осени, или засеяны озимыми. Выгорание травы ведет к исчезновению видового биологического разнообразия, нарушению экологического равновесия — от огня и дыма гибнут растения, насекомые и птицы. Вместо лугового разнотравья остаются сорняки, корни которых лежат глубоко в почве и не страдают от огня , — сказал глава НСА.

Чего ждать от Минсельхоза

Как сообщили «Известиям» в Минсельхозе, идет подготовка постановления правительства РФ «О внесении изменений в приложения № 7 и 8 к государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года («компенсирующая» и «стимулирующая» субсидии) .

После возможного введения новых правил главным критерием получения денег сельхозпроизводителями будет «отсутствие в году, предшествующем году получения субсидии, случаев привлечения к ответственности получателей средств за несоблюдение запрета выжигания сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков (за исключением рисовой соломы) на землях сельскохозяйственного назначения, установленного постановлением правительства РФ от 16 сентября 2020 года «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации ».

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— Эти корректировки нормативной документации позволят не предоставлять господдержку недобросовестным аграриям, допускающим нарушения пожарной безопасности. Работа по их выявлению будет осуществляться регионами совместно с МЧС России, — сказали «Известиям» в Министерстве сельского хозяйства России. — Документ также установит порядок организации производства и содержания территорий, зданий и сооружений на объектах сельхозназначения.

В ведомстве уточнили, что «в настоящее время проект проходит внутриведомственное согласование».

«Не подкладывай петуха»

С готовящимися изменениями федеральной нормативной документации полностью согласен председатель совета АССАГРОС (Ассоциации отраслевых союзов АПК России), бывший министр сельского хозяйства РФ Виктор Семенов.

— Пал сухой травы — это сегодня уже, по сути, хулиганство, недостойное культурного земледельца. Это раньше называли «подкладывать петуха соседу». Однозначно поддерживаю эту инициативу. Профессиональный земледелец не допускает поджогов травы, — говорит Семенов.

Готовящиеся изменения, очевидно, направлены на благое дело, считает кандидат сельскохозяйственных наук, специалист Аграрно-технологического института (АТИ) при РУДН Валентин Введенский.

Проблема в том, подчеркивает агроном, что образовалось слишком много бесхозных полей сельхозназначения. Хотя, по его оценке, в основной массе своей сельхозпроизводители стараются не прибегать к палу сухой травы. « Они стараются ее продать в качестве кормов. Ведь ее с удовольствием купят животноводы и те, кому требуется мульчирование — поверхностное покрытие почвы мульчей (соломой) для ее защиты и улучшения свойств », — говорит Введенский.

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— Готовящаяся мера является оправданной, но будет эффективной только при создании соответствующих механизмов мониторинга и фиксации случаев сельхозпалов, — полагает доцент кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Сергей Тиньков. — Конечно, с экономической точки зрения пал сухой травы и пожнивных остатков является одним из самых дешевых способов очистки угодий от травы или ненужной соломы, в том числе перед механической обработкой почвы. Эффективность таких действий — другой вопрос.

Во-первых, по мнению Тинькова, это достаточно вредно — из-за выброса в атмосферу аммиака, оксида азота, двуокиси серы и углерода. Во-вторых, это никак не оправдано с точки зрения землепотребления, так как пожар снижает биопродуктивность почвы, уничтожая гумус и высвобождая наколенный в сухой траве азот в атмосферу. Если сжигать стерню или солому, то с 1 га потери органических веществ могут составить до 4 т, а потери азота — до 30 кг.

Спутниковый мониторинг сможет зафиксировать площадь пожара, место его возникновения, но не сможет выявить причину, говорит Тиньков. Кроме того, есть и действующие методические рекомендации по проведению выжигания сухой травянистой растительности, утвержденные МЧС России 23.01.2014 № 2-4-87-1-19, которые направлены на обеспечение пожарной безопасности при проведении данного вида пожароопасных работ и содержат четко описанную процедуру проведения таких работ.

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Нам удалось узнать и отношение к готовящимся изменениям непосредственно «на местах». В минсельхозе Республики Татарстан полагают, что «ст. 20.4 КоАП РФ и ст. 168, 219 УК РФ за нарушения требований пожарной безопасности — достаточный инструмент борьбы с правонарушителями». Так что, считают в республике, если вводить новые изменения, использование прогрессивных технологий вместо пала, необходимо учесть в госпрограммах субсидирования в сторону увеличения финансовой помощи.

Если же увеличения субсидий с учетом такой оговорки не будет, то, по мнению агронома Введенского, реакцией части фермерского сообщества может стать вал отказов от заброшенных земель сельхозназначения в федеральную собственность.

А что вместо пала?

По словам Введенского, на смену палу должно прийти современное органическое земледелие.

— Это подразумевает использование травы и как удобрения, и как мульчи, которая хранит влагу и предотвращает эрозию почвы. То есть по новым мировым стандартам сжигать органику травы не стоит, — говорит эксперт. — С вредителями же сегодня надо бороться с помощью севооборота и средств химзащиты.