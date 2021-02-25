Нет штрафа без огня: наказание за пожары увеличат в 10 раз

Штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в лесах для граждан увеличат в 10 раз, для должностных и юридических лиц, а также предпринимателей — вдвое . Как выяснили «Известия», такой законопроект с поправками в КоАП Госдума планирует принять в марте . Поддержать его готовы в правительстве и в «Единой России». В оппозиционных фракциях считают, что новые штрафы несоразмерны доходам населения. Но граждане отнесутся к законопроекту с пониманием, так как речь идет о сохранении леса, полагают эксперты.

С большим ущербом

По информации источников «Известий» в парламенте, Госдума в марте планирует рассмотреть проект заксобрания Кемеровской области «О внесении изменений в статьи 3.5, 8.32, 20.4 КоАП». Документ предлагает установить новые суммы штрафов за нарушение правил пожарной безопасности в лесах. Для граждан их намерены увеличить в 10 раз, а для должностных лиц, для ИП и юрлиц — в два раза.

«В 2019 году на территории области было зарегистрировано 56 лесных пожаров на площади более 540 га. Ежегодный ущерб от них только в Кузбассе, составляет около 5 млн рублей. Принимая во внимание степень общественной опасности, реальную угрозу жизни и здоровью граждан, размер ответственности, предусмотренный статьями 8.32, 20.4 Кодекса РФ, нуждается в совершенствовании », — уточняют в пояснительной записке причины разработки законопроекта депутаты заксобрания.

Нет штрафа без огня Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев

Согласно КоАП, на данный момент в зависимости от причиненного ущерба штрафы за возгорания составляют для граждан от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 10 до 50 тыс. рублей, для юрлиц и предпринимателей — от 50 тыс. до 1 млн рублей.

По мнению авторов законопроекта, сегодня наказание незначительно, поэтому никого не останавливает от совершения правонарушений. В правительстве согласны .

« Предлагаемые законопроектом изменения позволят повысить эффективность превентивной функции законодательства в целях обеспечения неукоснительного соблюдения правил и требований пожарной безопасности и предотвращения возникновения пожаров, в том числе в лесах», — говорится в положительном отзыве кабмина, который имеется в распоряжении «Известий».

Поддержать законопроект готовы в «Единой России». Там напоминают прошлогоднее заявление главы Рослесхоза Сергея Аноприенко, который назвал среди основных причин возгораний — поджог сухой травы человеком, в результате чего огонь перекидывается с земли на лесные участки.

— Этот законопроект очень важен, поэтому мы его поддержим. Это подтверждают статистические данные потерь сожженных пожарами лесов и цифры ущерба. Иногда из-за таких возгораний вспыхивают целые деревни и гибнут люди . Поэтому за эту проблему давно пора серьезно взяться, так как уговоры и предупреждения не действуют, — заявил «Известиям» первый зампред фракции «Единой России» Адальби Шхагошев.

Нет штрафа без огня Фото: РИА Новости/Наталья Горшкова

По его словам, важно, чтобы и население, и юрлица почувствовали ответственность за свои действия.

Справка «Известий» Согласно данным МЧС, в 2020 году было зарегистрировано 439 100 пожаров, что на 6,9% меньше, чем в 2019-м. В них погибли 8262 человека, что на 3,5% меньше, чем в предыдущем году. Среди жертв 355 несовершеннолетних, пострадали почти 8,5 тыс. человек. Больше всего пожаров (включая горение сухой травы и мусора) произошло на открытых территориях — почти 268 тыс. случаев. На втором месте в антирейтинге — пожары в многоквартирных домах, они составляют больше четверти от общего числа. Ориентировочный ущерб в целом за год составил 19,4 млрд рублей.

Выше МРОТа

В оппозиционных фракциях отнеслись к документу неоднозначно.

— То, что сегодня есть пренебрежение правилами безопасности, особенно в лесах, очевидно, как и то, что штрафы за это правонарушение очень низкие. Поэтому их повышение необходимо. Но лично мне не совсем понятна эта диспропорция увеличения для граждан в 10 раз, а для юрлиц, должностных лиц и предпринимателей только в два раза , — заявил «Известиям» первый зампред фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов.

Парламентарий считает, что рост штрафов должен быть соразмерным. Тем более, как полагает Михаил Емельянов, граждане — не главные виновники лесных пожаров. По его мнению, больший вред лесу наносят незаконные лесорубы.

Зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов считает, что штрафы должны быть сопоставимы с доходами населения.

Нет штрафа без огня Фото: Pixabay

— Для граждан штраф в 50 тыс. рублей — вполне ощутимая сумма. Напомню, что МРОТ сегодня составляет 12 тыс. рублей. Поэтому простым ужесточением этих норм мы проблему лесных пожаров решить не сможем . Фракция обсудит этот законопроект, когда он будет приниматься, но, исходя из общей повестки дня сегодня, мы, скорее всего, его поддерживать не будем , — заявил «Известиям» депутат.

В КПРФ также относятся к документу скептически.

— Это крайне печально, так как все законы у нас в последнее время принимаются в сторону ужесточения для граждан. Ну штрафы поднимутся, и что дальше? Будет ли от этого меньше пожаров? Но если штраф есть, то к вам придут и обязательно его выпишут, — заявил «Известиям» зампред фракции Николай Коломейцев.

Он добавил: ему уже поступило много жалоб от предпринимателей, в которых говорится, что к ним пришли пожарные службы и выписали максимальные штрафы. При их повышении злоупотребления также возрастут , убежден парламентарий.