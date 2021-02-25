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Нет штрафа без огня: наказание за пожары увеличат в 10 раз

Госдума готовится ужесточить нормы о нарушении правил безопасности в лесах
Фото: РИА Новости/Наталья Горшкова
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Нет штрафа без огня: наказание за пожары увеличат в 10 раз
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2021-02-24 13:25:52
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Штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в лесах для граждан увеличат в 10 раз, для должностных и юридических лиц, а также предпринимателей — вдвое. Как выяснили «Известия», такой законопроект с поправками в КоАП Госдума планирует принять в марте. Поддержать его готовы в правительстве и в «Единой России». В оппозиционных фракциях считают, что новые штрафы несоразмерны доходам населения. Но граждане отнесутся к законопроекту с пониманием, так как речь идет о сохранении леса, полагают эксперты.

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С большим ущербом

По информации источников «Известий» в парламенте, Госдума в марте планирует рассмотреть проект заксобрания Кемеровской области «О внесении изменений в статьи 3.5, 8.32, 20.4 КоАП». Документ предлагает установить новые суммы штрафов за нарушение правил пожарной безопасности в лесах. Для граждан их намерены увеличить в 10 раз, а для должностных лиц, для ИП и юрлиц — в два раза.

«В 2019 году на территории области было зарегистрировано 56 лесных пожаров на площади более 540 га. Ежегодный ущерб от них только в Кузбассе, составляет около 5 млн рублей. Принимая во внимание степень общественной опасности, реальную угрозу жизни и здоровью граждан, размер ответственности, предусмотренный статьями 8.32, 20.4 Кодекса РФ, нуждается в совершенствовании», — уточняют в пояснительной записке причины разработки законопроекта депутаты заксобрания.

Нет штрафа без огня
Нет штрафа без огня: наказание за пожары увеличат в 10 раз
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев

Согласно КоАП, на данный момент в зависимости от причиненного ущерба штрафы за возгорания составляют для граждан от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 10 до 50 тыс. рублей, для юрлиц и предпринимателей — от 50 тыс. до 1 млн рублей.

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По мнению авторов законопроекта, сегодня наказание незначительно, поэтому никого не останавливает от совершения правонарушений. В правительстве согласны.

«Предлагаемые законопроектом изменения позволят повысить эффективность превентивной функции законодательства в целях обеспечения неукоснительного соблюдения правил и требований пожарной безопасности и предотвращения возникновения пожаров, в том числе в лесах», — говорится в положительном отзыве кабмина, который имеется в распоряжении «Известий».

Поддержать законопроект готовы в «Единой России». Там напоминают прошлогоднее заявление главы Рослесхоза Сергея Аноприенко, который назвал среди основных причин возгораний — поджог сухой травы человеком, в результате чего огонь перекидывается с земли на лесные участки.

Этот законопроект очень важен, поэтому мы его поддержим. Это подтверждают статистические данные потерь сожженных пожарами лесов и цифры ущерба. Иногда из-за таких возгораний вспыхивают целые деревни и гибнут люди. Поэтому за эту проблему давно пора серьезно взяться, так как уговоры и предупреждения не действуют, — заявил «Известиям» первый зампред фракции «Единой России» Адальби Шхагошев.

Нет штрафа без огня
Нет штрафа без огня: наказание за пожары увеличат в 10 раз
Фото: РИА Новости/Наталья Горшкова

По его словам, важно, чтобы и население, и юрлица почувствовали ответственность за свои действия.

Справка «Известий»

Согласно данным МЧС, в 2020 году было зарегистрировано 439 100 пожаров, что на 6,9% меньше, чем в 2019-м. В них погибли 8262 человека, что на 3,5% меньше, чем в предыдущем году. Среди жертв 355 несовершеннолетних, пострадали почти 8,5 тыс. человек. Больше всего пожаров (включая горение сухой травы и мусора) произошло на открытых территориях — почти 268 тыс. случаев. На втором месте в антирейтинге — пожары в многоквартирных домах, они составляют больше четверти от общего числа. Ориентировочный ущерб в целом за год составил 19,4 млрд рублей.

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Выше МРОТа

В оппозиционных фракциях отнеслись к документу неоднозначно.

— То, что сегодня есть пренебрежение правилами безопасности, особенно в лесах, очевидно, как и то, что штрафы за это правонарушение очень низкие. Поэтому их повышение необходимо. Но лично мне не совсем понятна эта диспропорция увеличения для граждан в 10 раз, а для юрлиц, должностных лиц и предпринимателей только в два раза, — заявил «Известиям» первый зампред фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов.

Парламентарий считает, что рост штрафов должен быть соразмерным. Тем более, как полагает Михаил Емельянов, граждане — не главные виновники лесных пожаров. По его мнению, больший вред лесу наносят незаконные лесорубы.

Зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов считает, что штрафы должны быть сопоставимы с доходами населения.

Нет штрафа без огня
Нет штрафа без огня: наказание за пожары увеличат в 10 раз
Фото: Pixabay

Для граждан штраф в 50 тыс. рублей — вполне ощутимая сумма. Напомню, что МРОТ сегодня составляет 12 тыс. рублей. Поэтому простым ужесточением этих норм мы проблему лесных пожаров решить не сможем. Фракция обсудит этот законопроект, когда он будет приниматься, но, исходя из общей повестки дня сегодня, мы, скорее всего, его поддерживать не будем, — заявил «Известиям» депутат.

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В КПРФ также относятся к документу скептически.

— Это крайне печально, так как все законы у нас в последнее время принимаются в сторону ужесточения для граждан. Ну штрафы поднимутся, и что дальше? Будет ли от этого меньше пожаров? Но если штраф есть, то к вам придут и обязательно его выпишут, — заявил «Известиям» зампред фракции Николай Коломейцев.

Он добавил: ему уже поступило много жалоб от предпринимателей, в которых говорится, что к ним пришли пожарные службы и выписали максимальные штрафы. При их повышении злоупотребления также возрастут, убежден парламентарий.

Глава Политической экспертной группы Константин Калачев, напротив, полагает, что население отнесется к законопроекту с пониманием, так как речь идет о сохранении леса. Эксперт согласен: нынешний размер штрафов не может остановить граждан от нарушений, так как не является для них ощутимым.

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