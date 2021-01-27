Горячий сбор: в Якутии собиратель ягод отправится под суд по делу о лесном пожаре

В Якутии прокуратура направила в суд дело о неосторожном обращении с огнем, закончившимся возникновением лесного пожара. По данным ведомства, мужчина бросил в лесу непогашенные окурки. Теперь обвиняемому может грозить штраф в несколько сот тысяч рублей или лишение свободы. Кроме того, в ведомстве намерены подать иск о возмещении материального ущерба, нанесенного лесного хозяйству — он составил 1,6 млн рублей. Причиной абсолютного большинства пожаров, в том числе и крупных, как правило, оказывается человек. Об этом неоднократно заявляли и спасатели, и активисты. «Известия» изучили ответственность, которая может грозить «случайным» поджигателям, а также узнали, как часто в России такие случаи заканчиваются уголовными делами, которые доходят до суда.

Брошенные по неосторожности окурки

По версии следствия, в августе 48-летний местный житель отправился собирать ягоды в окрестностях села Нерюктяйинск. В процессе он, как отмечают в прокуратуре, «проявив неосторожность», бросил на землю несколько непотушенных окурков сигарет, в результате чего начался лесной пожар, который в итоге уничтожил лесные насаждения на площади в 37,5 га. Ущерб от лесного пожара оценили в 1,6 млн рублей .

О передаче дела в суд в республиканской прокуратуре сообщили в начале недели.

«После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу. В целях возмещения причиненного преступлением ущерба прокурором в суд также подан иск о взыскании с обвиняемого вышеуказанных денежных средств», — говорится в сообщении ведомства.

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Наказание за лесные пожары, причиной которых стало неосторожное обращение с огнем, которое привело к уничтожению лесных насаждений, регулируется статьей 261 УК РФ. Мужчине вменяется часть 2 — уничтожение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем с причинением крупного ущерба.

Наказание по этому пункту предусматривает штраф в размере от 300 до 500 тыс. рублей, обязательные, исправительные или принудительные работы различной длительности либо лишение свободы на срок до четырех лет.

Единичные случаи

Случаев, когда речь идет об уголовной ответственности для виновников пожаров — единицы , рассказал «Известиям» Алексей Ярошенко, руководитель лесной программы «Гринпис».

— По статистике судебного департамента за 2019-й и начало 2020 года, за 2019-й год по статье 261-й УК РФ — это уничтожение или повреждение лесов в результате поджога или неосторожного обращения с огнем — было осуждено 38 человек. В том числе за умышленный поджог — три человека, все остальные — за неосторожное обращение с огнем. За первое полугодие 2020-го — там пока 12 человек, за поджог не было никого, — отметил он.

Горячий сбор Фото: ТАСС/Виктор Драчев

Эти цифры, по его словам, примерно соответствуют показателям предыдущих лет:

— Уголовных дел, понятно, возбуждается больше, но не все доходят до суда.

Из случаев, о которых писали в региональной прессе, следует, что, как правило, наказание оказывается мягче прописанного в законе .

В конце октября прошлого года по похожему обвинению осудили мужчину в ХМАО — местного рыбака обвиняли в том, что в мае он развел костер, огонь от которого в итоге перекинулся на лес. Тогда сгорело 6,2 гектара леса. Мужчине назначили штраф в 30 тыс. рублей.

При этом в региональном МЧС отметили, что с начала 2020-го в ХМАО, где весной и летом были зарегистрированы сильные пожары, возбудили девять дел по этой статье. Во всех случаях причиной было неосторожное обращение с огнем.

«Все они по собственной безалаберности поджигали леса. В основном эти случаи были весной, когда открылась охота. Разводят костры, трава сухая, прошлогодняя. Рыбаки еще доставляли хлопот в поймах», — пояснил собеседник издания.

До этого последний раз дело по аналогичной статье возбуждали четыре года назад — тогда речь шла об умышленном поджоге охотничьего домика, пламя с которого привело к возникновению природного пожара. Виновник, по данным ведомства, до сих пор находится во всероссийском розыске.

Горячий сбор Фото: ТАСС/Виктор Драчев

Зимой 2018 года, также в Якутии, мужчину, которого признали виновным в возникновении лесного пожара площадью 312 га, приговорили к двум годам лишения свободы условно. В 2014 году тоже условно был осужден шаман, который непреднамеренно устроил лесной пожар во время проведения ритуала. Тогда ущерб оценили в 100 тыс. рублей.

В 2016 году суд в Вологодской области постановил оштрафовать компанию РЖД после возникновения лесного пожара, огонь, по мнению обвинения, начал распространяться со стороны железнодорожного полотна. По итогам административного расследования компании был назначен штраф в размере 500 тыс. рублей. Компания с обвинениями не согласилась и обжаловала решение, выслушав доводы представителей ОАО «РЖД» и областного Департамента лесного комплекса, суд снизил размер штрафа до 250 тыс. рублей.

Главный фактор

Человеческий фактор — основная причина возникновения лесных пожаров, из раза в раз напоминают сотрудники МЧС и активисты . Привести к пожарам может сезонный пал травы, костры, которые разводят на природе охотники, туристы и рыбаки, а также случайно брошенный окурок, искра от ружья или непогашенная спичка.

Помимо уголовной, в России также предусмотрена административная ответственность за нарушение правил противопожарной безопасности . Она прописана в статье 8.32 Кодекса об административных правонарушениях.

Горячий сбор Фото: ТАСС/dpa/Uwe Zucchi

По ней за нарушение правил пожарной безопасности в лесах гражданам может грозить штраф в размере от 1,5 до 3 тыс. рублей. За выжигание хвороста или сухой подстилки на частных участках, прилегающих к лесам, — от 3 тыс. до 4 тыс. рублей.

Согласно этим правилам, например, в лесу нежелательно разводить костер без острой необходимости. Также в лесу нельзя курить и оставлять осколки стеклянной тары, которая может впоследствии стать причиной возгорания. Найти их можно на региональных сайтах МЧС.

Так, в лесу нельзя оставлять битое стекло, потому что оно может послужить причиной пожара, нежелательно курить, а также запрещено использовать и заправлять неисправные автомобили, искра от которых может также привести к возгоранию.

Летом 2019 года, на фоне масштабных лесных пожаров, в Госдуме также ужесточили ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в лесах, где был объявлен режим ЧС. Ранее штрафы в размере до 5 тыс. рублей для граждан и до 500 тыс. рублей для юридических лиц были предусмотрены только в случае, если нарушение было совершено в условиях особого противопожарного режима. После внесения поправок они также будут грозить тем, кто нарушит базовые правила противопожарной безопасности в ситуации ЧС.

Горячий сбор Фото: ТАСС/Пресс-служба ГУ МЧС России по Воронежской области

— Административных штрафов, конечно, намного больше, чем уголовных дел. Их выписывают очень много, — рассказывает Алексей Ярошенко. — Уголовная ответственность наступает, если по вине человека произошел пожар. Если же были нарушены установленные правила — это административная ответственность. Размер там может меняться в зависимости от ситуации, но в среднем он составляет от 1,5 тыс. до 5 тыс. рублей.

Дополнительные запреты

С января 2021 года в России вступили в силу новые требования пожарной безопасности, касающиеся разведения костров, в том числе в лесу. Они были установлены правительством РФ в октябре 2020 года. По ним запрещено разводить костры на торфяниках, в хвойных молодняках и на сухой листве, а также на гарях и на участках поврежденного леса. Все костры нужно окапывать, причем полоса сырой земли вокруг них должна быть не меньше полуметра шириной.

Отдельные, более жесткие правила, вводятся для участков, расположенных поблизости от жилых домов. Дополнительные запреты также могут устанавливать региональные и муниципальные органы власти, следует из документа.

При этом ужесточать административную ответственность в России пока не планируют, а вот ужесточить наказание по уголовной статье могут — с таким предложением в конце прошлого года, в частности, выступило МЧС .

Горячий сбор Фото: ТАСС/Артем Геодакян

«В законопроекте предлагается увеличить санкции уголовных наказаний за преступление, предусмотренное частью 1 статьи 261 УК РФ, до уровня части 2-й этой статьи, при этом часть 2 статьи 261 УК РФ — признать утратившей силу», — говорится в сопроводительной записке к документу, который был опубликован в начале декабря 2020-го.

Согласно тому же документу, административная ответственность, по мнению составителей документа, должна наступать в случае, если при пожаре никто не пострадал, а общий ущерб не превышает 5 тыс. рублей.