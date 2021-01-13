В долине реки Туманной: как спасали природный парк «Хасанский»

В расположенном на юге Приморья природном парке «Хасанский» сейчас оценивают потери после сильного пожара, который вспыхнул там еще в конце каникул, об этом «Известиям» рассказали в администрации парка. По мнению экологов и активистов, участвовавших в тушении, парк выгорел почти полностью. Причиной, скорее всего, стал поджог. С огнем боролись два дня — всё это время вместе с пожарными работала бригада добровольцев. Они же самостоятельно тушили огонь в первые несколько часов, до приезда лесохраны. По их мнению, потери были бы меньше, если бы администрация заранее приняла необходимые профилактические меры. Корреспондент издания поговорил с одним из участников тушения пожара, а также с экспертами — о том, можно ли было предотвратить пожар и почему даже охраняемые земли в таких случаях нередко оказываются в «серой» зоне.

Уникальная территория

Парк «Хасанский» — особо охраняемая природная территория, расположенная в Приморье, у самой границы с Китаем и Кореей. Парк находится в дельте реки Туманная, где останавливаются перелетные водоплавающие птицы и живут редкие животные, которых на остальной территории России просто нет.

Пожар на его землях начался еще 7 января, однако известно о нем стало уже после праздников. Справиться с огнем удалось только через сутки — к 9 января. Выгореть за это время, по разным данным, могло от половины до 70% всей площади парка, которая составляет 10 тыс. га. В понедельник, 11 января, Амурская бассейновая природоохранная прокуратура начала проверку в отношении руководства парка.

Сейчас на его территории проводится детальное обследование территории, пострадавшая от огня площадь будет уточняться , рассказал «Известиям» руководитель Дирекции по охране объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий, в ведении которой находится «Хасанский», Сергей Москалец.

Вскоре после пожара в разговоре с журналистами он говорил, что от огня пострадало не меньше 40% территории — около 20% в заповедной зоне и почти половина в зоне заказного и хозяйственного использования. Причиной возгорания, вероятнее всего, стал поджог.

Активисты и природозащитники считают, что масштабы пожара могут быть значительнее . Судя по снимкам из космоса, выгореть могло до 70% территории парка , полагает Павел Фоменко, главный координатор проектов отдела по редким видам Амурского филиала WWF России.

— Территория уникальная. Весной и осенью здесь пролетают водоплавающие птицы. Но, наверное, самое главное, что именно на территории Хасанского парка впервые появился водяной олень. Это животное, которого официально до сих пор не существует в России, но встречается на территории парка. Численность небольшая, но есть шанс, что он зацепится на территории России и останется, — рассказал он «Известиям».

Справка «Известий» Водяной олень — необычное животное, напоминающее косулю с небольшими клыками, — новый для России вид. Впервые о нем сообщили жители Хасанского района только в 2016 году. В 2019 году его удалось впервые зафиксировать с помощью фотоловушки. Он практически не изучен и больше на территории страны нигде не встречается.

Фото: commons.wikimedia.org/William Warby

Руководитель местного благотворительного фонда «Эффект» Ольга Дымникова вскоре после пожара написала, что на всей территории парка от огня удалось спасти только памятник природы скалу Голубиный Утес. При этом от огня, по ее словам, погибли обитающие на территории парка животные и птицы. «Оставшиеся в живых реликтовые водные олени, косули метались по пожарищу и их судьба неизвестна», — отметила она.

Одной из вероятных причин поджога могла стать попытка «выгнать» животных на выгоревшие территории, где на них легче охотиться, полагают собеседники издания.

«Тушили до пяти утра»

Первые несколько часов территорию защищали от огня только добровольцы — участники местной пожарной дружины «Меловой период».

Неофициально дружина существует с начала 2010-х, как общественная организация — с 2018 года. Сейчас в ее состав входит более 70 человек из соседних населенных пунктов. Большинство присоединяются к ней, в том числе, для того, чтобы иметь возможность защитить собственные дома или имущество.

— Юг Хасанского района горит регулярно, огонь проходит огромные площади. «Авиалесоохрана», конечно, тушит, но территории огромные, и для людей это серьезная проблема, особенно если огонь угрожает населенным пунктам, — рассказывает «Известиям» один из учредителей дружины Андрей Бочкарёв.

В долине реки Туманной Фото: ТАСС/Светлана Павлова

Сам он в момент пожара находился на собственной туристической базе, недалеко от Голубиного Утеса: «7 января сели пообедать, я заглянул в телефон, увидел, что есть сообщение от нашего дружинника, который заметил возгорание. Было понятно, что огонь, в том числе, может подойти и к нам. Я сорвался, поехал за воздуходувками. К Голубиному Утесу огонь подошел около 12 ночи, мы с другом тушили до пяти утра, когда стало ясно, что опасность миновала», — рассказывает он.

Всего, по его словам, на этом пожаре работали пять человек из числа участников дружины и две бригады «Авиалесоохраны» . Они приехали около девяти вечера 7 января и работали оставались на территории парка до вечера 9 января, когда огонь удалось удалось сначала локализовать, а потом и ликвидировать.

— Парк выгорел почти целиком. На его территории несгоревшим остался только памятник природы, сопка Голубиный Утес. Получается, что все эти долины, на которых останавливаются перелетные птицы, все эти угодья выгорели. И осталась нетронутой еще небольшая часть парка за погрансистемой, — рассказывает Андрей Бочкарёв.

Таких потерь, по его мнению, можно было бы избежать, если бы администрация парка заранее приняла необходимые меры — в частности, обеспечила охрану территории, чтобы снизить риск поджогов, создала минерализованные полосы, способные замедлить распространение огня, и обеспечила своих инспекторов необходимым оборудованием.

В долине реки Туманной Сопка Голубиный Утес Фото: facebook.com/olga.dymnicova

Время было потеряно и на длительных согласованиях, из-за которых бригады «Авиалесоохраны» выехали только через несколько часов после поступления сигнала о пожаре, отмечает дружинник. Хотя к работе самих пожарных, по его словам, у добровольцев никаких вопросов нет.

Краешек на границе с Китаем

При этом для этого региона проблема пожаров стоит остро: они происходят ежегодно, в том числе, в зимнее время. Тот же «Хасанский» горел зимой 2019 и 2020 годов — просто огонь проходил меньшую площадь, поэтому и большой огласки не было.

— Для уникального юго-запада Приморья пожары — это большая беда. Каждый год район, в котором обитают тигры и леопарды, горит и площади достигают 70%. На территории Хасанского парка — а это самый краешек на границе с Кореей и Китаем, — прогорание особенно высокое за счет того, что это травянистая местность, есть всего несколько сопок с древесной растительностью, — говорит Павел Фоменко.

Масштабы последнего пожара показывают, что принимаемых мер недостаточно, указывает он . Нужна системная противопожарная работа — в том числе, опашка, обкос особенно ценных территорий, где гнездятся водоплавающие птицы. На приграничных землях соседних Китая и Кореи таких пожаров нет, а это значит, что их можно избежать.

В долине реки Туманной Фото: РИА Новости/Илья Питалев

В парке настаивают, что делают всё необходимое: «На территории парка проводиться ежедневное патрулирование для обеспечения режима особой охраны. Инспекторы обеспечены специализированным инвентарем для тушения природных пожаров. Перед пожароопасным периодом ежегодно проводится противопожарный обкос сухой травы», — говорится в ответе Дирекции по охране объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий.

Однако активисты уверены, что в реальности эти требования не исполняются. Так, по словам Андрея Бочкарёва, в течение 7, 8 и 9 января от парка в тушении пожара принимал участие один инспектор, а свежих минерализованных полос земли, которые могут остановить распространение огня, в парке давно не прокладывают .

Требования по охране региональных охраняемых территорий в отличие от парков федерального значения прописываются в каждом конкретном случае на региональном уровне . Кроме того, чаще всего речь идет о сочетании разных категорий земель. В результате, нередко возникает путаница, которая приводит к тому, что по факту за возникновение или тушение пожара никто не отвечает, обращает внимание Григорий Куксин, руководитель противопожарной программы российского отделения «Гринпис».

В долине реки Туманной Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

— Если бы это была федеральная ООПТ, как «Земля леопарда», то всё было бы очень четко регламентировано. В случае с региональными парками, требования могут быть прописаны, например, в положении о конкретном природном парке. Но когда есть сочетание разных региональных земель, особенно если это не земли лесного фонда, а здесь, насколько я знаю, горели не земли лесного фонда, сложно разобраться, какие меры должны кем приниматься, — обращает внимание он.

«Серые» земли

До последнего времени, по словам Григория Куксина, такие земли — даже если они являются ценными или охраняемыми, — часто оказывались в «серой» зоне, поскольку неясно было, кто именно должен бороться с огнем на этой территории, а иногда попытки потушить такой пожар могли оказаться просто незаконными.

— Пожарная охрана и МЧС по закону отвечают за населенные пункты, силы Рослесхоза и его региональных структур — за земли лесного фонда. В некоторых случаях попытки перебросить эти силы на подобные ландшафтные пожары и вовсе могут расцениваться как нецелевое расходование средств, — рассуждает он.

На юге Приморья часть нагрузки брали на себя добровольческие дружины. Так, по словам Андрея Бочкарёва, «Меловой период» «отвечает» за юг Хасанского района. Финансирования от администрации бригада не получает — часть необходимых для тушения воздуходувов удалось купить в 2018 году на грантовые средства, еще часть оборудования, рации и обувь предоставил Амурский филиал Фонда дикой природы (WWF) России. Помог также глава одного из сельских поселений — сам бывший пожарный, он приобрел оборудование для дружины в обмен на помощь в борьбе с огнем, который может подойти к поселку. Весной и летом, во время пожароопасного периода, бригада по договору также помогает охранять от пожаров территорию «Земли леопарда».

В долине реки Туманной Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

«Узаконить» природные пожары, которые возникают вне земель Лесного фонда, удалось только к концу прошлого года. Поправки в федеральное законодательство, которые вводят понятие ландшафтного пожара (то есть возникающего на разных видах природного ландшафта) и ответственность за его тушение, вступили в силу 22 декабря.

— Прежде всего, теперь, согласно этому документу, все ландшафтные пожары являются пожарами и подлежат тушению, а отвечает за это региональная власть. Какими силами она будет это осуществлять, по большому счету, не так важно. Так что в данном случае ответственность за то, чтобы его, во-первых, потушить, во-вторых, правдиво о нем рассказать, лежит на региональных властях, — пояснил собеседник издания.

Кроме того, согласно этому закону, региональные власти получат возможность создавать пожарные бригады на муниципальном уровне, финансируя их за счет собранных с нарушителей штрафов. Такой механизм, по мнению Григория Куксина, не самый справедливый, поскольку в отдаленных и малонаселенных районах, подобных как раз югу Приморья, собрать таким образом достаточное количество средств будет нелегко.