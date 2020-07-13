Снизу стерх: редких журавлей защитят от пожаров к следующему году

Пожар, произошедший в конце июня в нацпарке «Кыталык», показал, что гнездящиеся там стерхи все еще находятся в опасности. Хотя именно для их охраны «Кыталык» был создан в конце прошлого года. Когда начался пожар, в парке не было смотрителей и даже собственной администрации. Вопрос с охраной решится только к следующему году, выяснили «Известия». Но ученые говорят, что этого недостаточно для защиты птиц, занесенных в Красную книгу. Риск повторения пожара возрастает из-за климатических изменений в Арктике. А значит, нужны комплексные меры.

И вот опять

27 июня территории нацпарка «Кыталык» возник пожар, который пришлось тушить почти неделю. Это было неожиданное событие. Местные жители не припомнят возгораний на этой территории как минимум последние 50 лет , пояснил «Известиям» Александр Груздев, директор заповедника «Остров Врангеля», администрация которого управляет и нацпарком.

— Пожар возник из-за аномальной жары и сухой грозы . Подстилка высохла, мох, прошлогодняя трава стали как порох, поэтому огонь распространился очень быстро. Меньше чем за сутки он продвинулся на 400 м, — отметил он.

В тушении пожара, помимо Авиалесоохраны, участвовали добровольцы из местных жителей.

— 27 июня мы прилетели обследовать территорию. На следующий день начали переброску людей. Из поселка Чокурдах можно было доехать только на лодках, потом привлекли вездеход, который доставлял людей до пожара —на расстояние 20 км. Вездеход ждали два дня, потому что были сильные волны, паром не мог перевезти его через реку. Почва здесь не позволяет ехать быстро. Первый день люди отработали 18 часов без перерыва. 3 июля пожар был локализован, — рассказал Александр Груздев.

стерх Фото: МЧС РФ по Республике Саха (Якутия)

Окончательно ликвидировать возгорание помогли дожди.

По данным Рослесхоза, чтобы нынешним летом справиться с огнем на отдаленных территориях в Сибири и на Дальнем Востоке было задействовано 95% федерального резерва парашютно-десантной пожарной службы «Авиалесоохраны» . Помимо «Кыталыка», горели в том числе особо охраняемые природные территории федерального значения «Заповедное Подлеморье» и Тунгусский заповедник.

Собственная администрация у парка появится к сентябрю, добавил Александр Груздев.

— Тогда можно будет начать перевозить туда технические средства. Это отдалённая территория, куда можно доставить что-то только кораблём. Он в этих краях начинает ходить в сентябре. К следующему году уже появится персонал, который будет следить за обстановкой, что особенно важно летом, — сказал он.

Редкая птица

Задачей пожарных в «Кыталыке» было остановить огонь до того, как он доберется до мест гнездования стерхов (белых журавлей) — уникальных птиц, обитающих только на севере России. Стерхи внесены в Красную книгу Международного союза охраны природы, а также в Красную книгу России.

Риски для стерхов так или иначе остаются, потому что в России отсутствует технология тушения тундровых пожаров, уверен научный руководитель программы по сохранению биоразнообразия Всемирного фонда дикой природы (WWF) Владимир Кревер. Авиалесоохрана не присматривает за территорией нацпарка, а местность, которая состоит из тундры и озер, практически недоступна для транспорта.

— Лето аномально жаркое. В этом году в Арктике рекордно высокие температуры. Последние 100 лет там ничего не горело. Стерхи гнездятся на болотах, но, скорее всего, высохли и они , — предположил Владимир Кревер.

стерх Фото: Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия)

По его словам, на территории «Кыталыка» гнездится около 300 пар стерхов, есть еще и «холостые» особи (сколько их, сказать невозможно).

Живет также несколько пар, буквально две-три, которые гнездятся в Западной Сибири — это так называемая «западная группировка».

— Основная масса обитает в Восточной Сибири, на севере Якутии — практически вся мировая популяция стерхов. Общая численность оценивается в 2 тыс. особей. Это и взрослые, и молодые стерхи, — отметил Владимир Кревер. — Если возникнет пожар, сами стерхи улетят, но гнезда могут пострадать.

К счастью, к моменту начала пожара птенцы уже вылупились, добавил директор Окского заповедника Юрий Маркин, который много лет изучает журавлей.

— Стерхи уже могли их увести от огня, если только не попали в ловушку, когда их со всех сторон окружил низовой пожар. Надеюсь, все обошлось, — отметил Юрий Маркин.

Люди разные нужны

О собственной дирекции в «Кыталыке» следовало подумать еще при создании парка, считает Юрий Маркин

— Директор с «Острова Врангеля» мечется туда-сюда. Приходится лететь на самолете от Чукотки до Якутска (1981 км), потом на другом — в Чокурдах (1200 км), дальше уже на лодках. Я даже не представляю, как он вообще успел туда добраться, когда случился пожар. Руководитель на месте должен принимать решение , — подчеркнул Юрий Маркин.

Администрация заповедника «Остров Врангеля» располагается в городе Певек в Чукотском автономном округе.

Людей должно быть больше, но на это часто не хватает финансирования, согласен Александр Груздев. Но в тундровой зоне есть и плюсы. На вездеходе возможно доехать до очага возгорания, в отличие от леса, который не всегда проходим.

По словам Александра Груздева, на сегодняшний день для защиты от огня построены кордоны, которые передадут нацпарку «Кыталык». Их пришлось доставлять за 80 км по реке, потому что на месте нет материалов для строительства. Над этим работали в Аллаиховской инспекции государственного экологического надзора в поселке Чокурдах.

Управление климатом

Пожары на нетипичных территориях связаны с климатическими изменениями, отметил Александр Груздев. По его словам, после происшествия в «Кыталыке» работали климатологи, которые сделали вывод, что ЧП на этой территории будет еще много.

— Вполне возможно, что такие пожары могут повториться в будущем. Тушить их очень сложно. Труднодоступных нацпарков в России много. Практически все такие зоны, за исключением разве что находящихся в центральной России, имеют труднодоступные территории. Лететь туда нужно на вертолете. В тундре также немало охранных территорий: Гыданский нацпарк, Таймырские заповедники, заповедник «Медвежьи острова», — рассказал Александр Груздев.

Жаркие периоды в Якутии были всегда, но в последнее время их становится больше, в том числе на дальних северных территориях, а жара — все сильнее, говорят ученые. Влияние оказывает парниковый эффект, пояснил директор программы «Климат и энергетика» WWF Алексей Кокорин.

— Пожары в тундре при таких условиях будут происходить и в будущем. Предстоит защитить хотя бы особо ценные места, как «Кыталык». Например, в лесу обычно выкапывают противопожарные канавы, тут можно придумать что-то свое , — считает Алексей Кокорин.

При изменении климата меняется функция распределения осадков, удлиняются засушливые периоды. Это и происходит в Якутии. Ожидается усиление риска пожароопасности, подтвердил старший научный сотрудник Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН, грантополучатель Россйиского научного фонда Александр Чернокульский.

По его словам, статистикой по сухим грозам ученые не располагают. Но если даже их будет столько же и при этом вырастет засушливость, можно ожидать возрастания риска пожаров.