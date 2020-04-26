Ты не прожжешь: правильный забор и стриженая трава спасут дачу от огня

Чтобы не допустить пожара на дачном участке, стричь траву нужно как можно короче, а убирать — на расстояние не менее 5 м от построек. В качестве ограждения стоит выбрать продуваемые заборы — они загораются реже, чем сплошные. Сибирские ученые разработали противопожарные рекомендации для дачников и жителей частного сектора. Для этого специалисты провели эксперименты по оценке уязвимости различных древесных плит к горящим и тлеющим частицам. Соблюдение этих правил поможет защитить поселения от природных пожаров, которые уже начали возникать по всей стране.

Маленькие, но пожароопасные

В России начался пожароопасный сезон — уже горят леса и трава во многих регионах страны. Особенно тяжелая ситуация сложилась в Кемеровской и Новосибирской областях. Ученые Томского государственного университета (ТГУ) совместно с коллегами из Института оптики атмосферы СО РАН исследовали уязвимость строительных материалов и конструкций из древесины от разных видов пожаров. На основе серии экспериментов будут предложены рекомендации по созданию новых правил и стандартов для строительства в частном секторе и на территориях, граничащих с лесом. Работа проводится при поддержке гранта РНФ в рамках президентской программы по поддержке молодых ученых.

лес Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Во время пожара строительные и отделочные материалы подвергаются разнообразным видам воздействия. К ним относятся потоки тепла, горящие и тлеющие частицы, свободно летящие по воздуху. Образуются они при пожарах, высота пламени которых выше полуметра, либо в тех случаях, когда огонь идет по деревьям или зданиям. Подобные источники воспламенения до сих пор недостаточно изучены. Чтобы повысить противопожарную защиту, необходимо выяснить закономерности воспламенения и горения разных материалов.

Ученые провели эксперименты по оценке уязвимости различных древесных плит (стружечные и древесно-стружечные, а также фанера) к горящим и тлеющим частицам. Такие частицы, образующиеся во фронте пожара, могут переноситься ветром и вызывать новые очаги горения, угрожая жилищам и различным строениям.

На специально разработанной установке под названием «Дракон» были определены критические параметры воспламенения древесины, например время от момента падения частиц до воспламенения, а также количество частиц, достаточное для возникновения пожара.

— В экспериментах мы исследовали частицы природного происхождения — кору и ветки различных размеров, — рассказывает заведующий учебной лабораторией кафедры физической и вычислительной механики ТГУ Денис Касымов. — В установке их поджигают с помощью газовой горелки. Затем вентилятор выдувает частицы, имитируя так называемый «огненный дождь». В это время инфракрасная камера и другие измерительные приборы следят за поведением огня и фиксируют данные.

Дачная защита

Если на участке в непосредственной близости от дома есть мусор, он может воспламениться от падающих горящих частиц, и огонь переметнется на саму постройку. Противостоять такой проблеме поможет правильный покос травы — чем короче, тем лучше. Желательно, чтобы длина не превышала нескольких сантиметров. Тогда воздействие слабого низового пожара (высота пламени не более полуметра) не приводит к значительным повреждениям элементов конструкций из древесины, возгорание случается только в случае длительного воздействия. Убирать траву необходимо на расстояние не менее 5 м. Важно и правильно организовать пространство на участке, где расположены потенциальные горючие материалы. Их следует хранить в специально отведенных местах.

Если же горящие частицы падают непосредственно на деревянную крышу, их должно быть не менее 20% от площади поверхности, чтобы она занялась огнем.

трава Фото: РИА Новости/Константин Чалабов

Чтобы снизить риск воспламенения деревянных заборов от низового пожара, стоит выбирать ограждения продуваемого типа, то есть между досками должно быть расстояние 2–5 см. Также исследователи рекомендуют использовать огнезащитную пропитку, наличие которой снижает вероятность возгорания на 30%.

Однако даже принятые меры не обеспечивают полную гарантию того, что возгорание не произойдет.

Для защиты от огня прилегающей полосы леса по требованиям законодательства должно быть предусмотрено наличие противопожарных барьеров (полоса земли, полностью лишенная растительности) на любых землях, прилегающих к лесу, — не менее 10 м от границы участка собственника. Ответственна за создание барьера администрация поселения, сообщили в ФБУ «Авиалесоохрана». Если же огонь перекинется на лес, в этом случае для тушения привлекаются силы ФБУ, в том числе парашютно-десантная служба.

— Если горит дачный участок, это видно издалека, поэтому установить место пожара проблемы не представляет, — рассказал представитель Академии ГПС МЧС России Алексей Зельский. — Нормативы прибытия пожарной машины, согласно 123-ФЗ, в черте города составляют 10 минут. Однако нормативы могут различаться в зависимости от конкретного региона.

горение Фото: РИА Новости/Михаил Миронов

Летательные аппараты, осуществляющие слежение за ситуацией и высадку парашютистов-пожарных и десантников-пожарных, должны быть укомплектованы тепловизорами, чтобы сквозь дым видеть кромку пожара, отметил старший научный сотрудник Института оптики атмосферы СО РАН Владимир Рейно.

— Также на борту должен быть радар, способный определить направление и скорость ветра. Это важные параметры, влияющие на развитие лесных пожаров, — сказал он.

В дальнейшем ученые планируют исследовать другие строительные материалы и проанализировать влияние частиц на существующие типы вентиляционных каналов.