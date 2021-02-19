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«Брошенное никому не нужно»: как в России планируют использовать «бесхозяйные земли»

Помогут ли новые меры справиться с пустующими гектарами сельскохозяйственных участков
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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«Брошенное никому не нужно»: как в России планируют использовать «бесхозяйные земли»
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2021-02-18 17:11:39
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В России вновь вернулись к активному обсуждению темы заброшенных сельхозземель — таких в стране насчитывается по меньшей мере 15-17 млн га. Вернуть их в оборот часто не получается потому, что у земли формально имеется владелец. Ранее уже был принят закон, по которому нерадивым собственникам может грозить административный штраф, а затем и изъятие участков через суд. В начале недели Минсельхоз сообщил, что подготовил поправки, которые должны ускорить процедуру, в частности, решить вопрос с неявкой владельцев в суд. Насколько действенными могут быть такие меры, «Известия» узнали у фермера и у юриста.

Пустые гектары

Общая площадь пустующих сельскохозяйственных земель в России сегодня составляет, по разным оценкам, до 40 млн га. Данные сельскохозяйственной переписи, проводившейся в 2016 году, позволяли говорить почти о 17,7 млн га, принадлежавших сельхозпредприятиям, но не востребованных ими. По данным Минсельхоза, озвученным ведомством в 2021 году, к 2019-му их площадь составляла около 15,3 млн га.

При этом проблема неиспользуемых земель активно обсуждается с начала 2010-х годов.

В 2013 году в России были введены штрафы для собственников, которые не используют сельскохозяйственные земли по назначению в размере от трех до 500 тыс. рублей.

Брошенное никому не нужно
Купюры
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В 2015 году в очередном Послании федеральному собранию на проблему обратил внимание Владимир Путин, который поручил решить вопрос с возвращением в оборот сельскохозяйственной земли. В исполнение этого поручения в 2016 году в статье 6 федерального закона «Об обороте земель сельхозназначения» был прописан порядок изъятия такой земли. Срок, спустя который земля признавалась неиспользуемой, тогда же предложили сократить с пяти до двух лет.

Тем не менее, до конца решить вопрос с пустующей землей так и не удалось. В 2020 году вице-премьер Виктория Абрамченко на совещании в Кремле предложила упростить порядок изъятия заброшенных участков у собственников (речь, прежде всего, шла о колхозных долях, которые оставались невостребованными последние 25 лет) и дать муниципалитетам право сдавать подобные участки в аренду действующим сельхозпроизводителям. Владимир Путин согласился, назвав вопрос с пустующими землями «перезревшим».

Одновременно в регионах начали программу инвентаризации такой земли.

Бесхозяйная земля

В начале 2020-го Минсельхоз представил проект новой госпрограммы — по нему, в частности, предлагалось отказаться от длительной экспертизы, которую перед изъятием должен был проводить Росреестр.

В новом документе, о котором стало известно «Известиям» в феврале этого года, профильное ведомство предложило еще несколько новаций.

«Действующий порядок определения земельных долей невостребованными затягивает процедуру их приобретения в муниципальную собственность и вовлечения в оборот, а зачастую делает ее невозможной, поскольку признание земли невостребованной осуществляется муниципальными органами в суде в порядке искового производства при отсутствии, как правило, ответчика, местонахождение которого неизвестно», — объясняется в документе причина разработки законопроекта.

Кроме того, отмечается в записке, отсутствует механизм возвращения земли в сельскохозяйственный оборот в случае, если собственник отказался от нее.

Брошенное никому не нужно
поля
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Для решения этих проблем ведомство предложило, в частности, ввести термин «бесхозяйная земля». Такими предлагается считать участки, собственники которых неизвестны или отказались от права собственности, а также земли, которые к 2025 году не будут зарегистрированы в Едином государственном реестре прав недвижимости.

Право на такие участки, по замыслу авторов документа, муниципальные власти получат через суд, но по упрощенной процедуре, присутствие собственника для этого не потребуется.

Кроме того, в ведомстве предлагают разрешить признавать выморочным имуществом земли, собственник которых умер, а наследники не объявляются либо отказались от наследования, и предусмотреть отдельные механизмы для земли, находящейся в долевой собственности.

Наконец, предлагается ввести отдельные правила использования ценных и особо ценных сельскохозяйственных земель — их списки и границы должны будут утверждаться на уровне субъектов с занесением в Единый государственный реестр недвижимости. Вести на них геологическое изучение недр, разведку и добычу полезных ископаемых будет запрещено.

Практика

В регионах так или иначе решить этот вопрос пытаются уже несколько лет. Одним из наиболее успешных был признан опыт Брянской области — именно в качестве «передовиков производства» ее представители присутствовали на тематических парламентских слушаниях, которые состоялись в Москве в 2019 году.

— Ежегодно вводим в оборот порядка 50 тыс. га. Сейчас у нас пашни 90%, 10% надо запустить. Это в районе 112 тыс. га, за два года мы ее победим, — заявил тогда директор брянского агропромышленного холдинга «Добронравов АГРО» Дмитрий Добронравов.

Позднее эти прогнозы подтвердили и в областном правительстве. Так, в начале 2020-го там заявили, что в области уже используется 82% от всей площади сельскохозяйственных угодий. Не используется 312 тыс. га, при этом в 2020-м планировалось ввести в оборот еще 50 тыс. га, а полностью завершить работы — в течение 2020-го — 2021-го.

Брошенное никому не нужно
поле пшеницы
Фото: Global Look Press/Martin Wagner/www.imago-imag

Площади, о которых идет речь, варьируются от региона к региону. Так, похожих планов придерживаются в Подмосковье — там в прошлом году объявили, что планируют вернуть в сельскохозяйственный оборот все заброшенные земли к 2021 году. При этом исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский тогда заявил, что с 2014 года в оборот вернули 424 тыс. га земли, по его подсчетам — это 90% всех пустующих земель.

«Известия» обратились в региональные правительства с вопросом о том, по-прежнему ли планируется достичь этих показателей в 2021 году.

В Смоленской области 1,8 тыс. га были изъяты в период с 2014 по 2020-й. На всем Дальнем Востоке в ходе инвентаризации неиспользуемыми были признаны почти 3 млн га сельхозземель, об этом сообщили в Минвостокразвития в марте 2020-го.

При этом часть этих земель опустели в результате естественных процессов, ранее объясняли эксперты в разговоре с «Известиями».

— Всегда есть маргинальные земли, которые выводятся из обращения, когда их становится невыгодно использовать. В советское время существовала установка, в рамках которой старались распахать всё вплоть до Полярного круга. Когда страна перешла к рыночной модели, естественно, много такой земли оказалось маргинальной, то есть просто экономически неэффективной, — отмечала тогда директор по аграрной политике НИУ ВШЭ Евгения Серова.

«Брошенное никому не нужно»

Закон однозначно нужен, необходимость в нем давно назрела, считает Сергей Балаев, заместитель председателя Московского крестьянского союза. Но ситуация двоякая: «Здесь есть два сценария. Первый — это когда люди на самом деле хотели использовать землю, но им не хватило денег, времени, может быть, помешал ковид, — предупреждает он. — И им бы еще немного, и они действительно начнут на ней работать. Второй — это когда земли покупались, например, под дачи за бесценок, дачи по какой-то причине не построились и теперь земля просто стоит. Вот желательно, чтобы закон работал в этом случае, но по первым не ударил».

Когда речь идет об изъятии земель, избежать злоупотреблений почти не удается, согласна юрист, специалист по земельному праву Мария Свиридова.

Брошенное никому не нужно
Фото: Global Look Press/Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB

— Какими бы благими цели ни были, на практике реально проблемными участками часто не интересуются. Брошенное никому не нужно. Волнует всех земля, которая представляет коммерческую ценность. Поэтому без проблем, к сожалению — это пока исключение, а не правило, — отмечает она.

Кроме того, в России «неидеально работает система оповещения наследников», и люди могут просто не знать о положенной им собственности, обращает внимание она. Поэтому сначала нужно будет решить эту проблему. Сложности могут возникнуть и у тех, кто просто не успел оформить собственность на землю в отдаленных или труднодоступных населенных пунктах.

Для того, чтобы защитить интересы фермеров, оказавшихся в затруднительной ситуации и потому не начавших вовремя возделывать землю (по закону, начать работы нужно уже в первый год), считает Сергей Балаев, важно, чтобы все решения принимались на уровне местной власти, региональных Минсельхозов, «которые, хочется верить, своих фермеров всех знают».

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