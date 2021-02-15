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Увидели землю: «бесхозяйные» участки могут отойти государству

Минсельхоз готовит законопроект, разрешающий изъятие территорий в упрощенном порядке
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Увидели землю: «бесхозяйные» участки могут отойти государству
2021-02-12 17:25:54">
2021-02-12 17:25:54
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В российском законодательстве может появиться термин «бесхозяйная земля». Как выяснили «Известия», законопроект о новой норме подготовил Минсельхоз. Ведомство предлагает считать бесхозяйными территории, собственники которых неизвестны либо отказались от участков, а также земли, не зарегистрированные в Едином государственном реестре прав недвижимости. Минсельхоз предлагает упростить передачу таких территорий государству, которое получит их без решения суда или в упрощенном порядке судопроизводства. Депутаты и эксперты к новым нормам отнеслись неоднозначно. С одной стороны, они признают наличие в России большого количества необрабатываемых земель, с другой — считают, что отдавать решение проблемы на откуп чиновникам, минуя суды, не стоит.

В поисках механизма

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По информации «Известий», Минсельхоз разработал поправки в закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», которыми предлагает усовершенствовать порядок вовлечения в оборот невостребованных земель. Согласно тексту пояснительной записки, которая имеется в распоряжении «Известий», на 1 января 2019 года площадь таких территорий в России составляла 15,3 млн га. В среднем это 6,8% от общей площади земель сельхозназначения в стране.

«Действующий порядок определения земельных долей невостребованными затягивает процедуру их приобретения в муниципальную собственность и вовлечения в оборот, а зачастую делает ее невозможной, поскольку признание земли невостребованной осуществляется муниципальными органами в суде в порядке искового производства при отсутствии, как правило, ответчика, местонахождение которого неизвестно», — объясняется в документе причина разработки законопроекта.

Также Минсельхоз отмечает, что до сих пор не решена проблема вовлечения в оборот земли, от которой собственник отказался.

«Решение этой проблемы требует выработки механизма, способствующего вовлечению невостребованных земельных долей в рыночный оборот, и внесения соответствующих изменений в гражданское и земельное законодательство», — полагают в министерстве.

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участок
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Чтобы это изменить, Минсельхоз предлагает ряд новаций.

Во-первых, ввести в законодательство термин «бесхозяйная земля» и считать такими участки, собственники которых неизвестны либо отказались от права собственности. Также под новое определение попадут территории, которые до 1 января 2025 года не будут зарегистрированы в Едином государственном реестре прав недвижимости. В этом случае, предлагают в Минсельхозе, местная власть получит на них право собственности в порядке особого судопроизводства, путем простой постановки на учет согласно положению п. 3 ст. 225 Гражданского кодекса РФ.

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Во-вторых, разрешить признавать выморочным имуществом земли, собственник которых умер, а наследники не объявляются либо отказались от наследования. Как отмечают в министерстве, это также освободит власти от необходимости обращаться в суд, чтобы получить территорию в муниципальную собственность. Как отмечается в пояснительной записке, ее автоматический переход регламентируется ст. 1151 Гражданского кодекса РФ.

В-третьих, чтобы решить проблему неиспользования в обороте земли сельского назначения, находящейся в общей долевой собственности, законопроектом предлагается установить обязанность собственника произвести выдел земельной доли до 1 января 2024 года. Если этого не произойдет, то владелец теряет право собственности на эту землю согласно ст. 238 Гражданского кодекса РФ.

Еще авторы законопроекта предлагают ввести в законодательстве определение ценных и особо ценных земель сельскохозяйственного назначения, обязать субъекты утверждать перечень таких территорий, их границы и внесение в Единый государственный реестр недвижимости, а кроме того, запретить вести на них геологическое изучение недр, разведку и добычу полезных ископаемых.

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Минсельхоз

Здание Министерства сельского хозяйства

Фото: ТАСС/Ведомости/Евгений Разумный

Разработку документа «Известиям» подтвердили в пресс-службе Минсельхоза. «Предлагаемые законопроектом изменения направлены на совершенствование порядка вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и будут способствовать реализации положений, предусмотренных Основами государственной политики использования земельного фонда Российской Федерации на 2012–2020 годы», — пояснили «Известиям» в пресс-службе ведомства.

Также в Минсельхозе сообщили, что законопроект планируется внести на рассмотрение правительства в первом квартале 2021 года.

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Без суда нельзя

Глава профильного комитета Госдумы по аграрным вопросам, член КПРФ Владимир Кашин заявил «Известиям», что проблема неиспользованных земель существует и Минсельхоз правильно делает, что предпринимает попытки ее решить, однако отдавать на откуп местным чиновникам вопрос эффективного использования земельных участков не стоит.

— Надо делать все, чтобы земля работала по назначению. Безответственность надоела. Поэтому необходимо принимать жесткий закон не только по изъятию такой земли, но и по ее эффективному использованию. Но не факт, что чиновники из муниципального образования, которые получат эту территорию, будут ее использовать по назначению. В этом должна быть суть закона, а не только в том, чтобы красиво и легко эту землю изъять, — пояснил парламентарий «Известиям».

По его словам, комитет готов доработать законопроект, когда он поступит в Госдуму.

Согласен с коллегой и зампред думской фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

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суд
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Безусловно, проблему неиспользованных земель нужно решать. Но что касается бесхозяйной земли, лично у меня есть недоверие к тому, что этим вопросом займутся муниципальные чиновники. Потом ходи в суд и доказывай, что ты прав, так как не смог по объективной причине зарегистрировать землю в реестре недвижимости, — заявил депутат «Известиям».

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По его словам, в случае, когда дело касается передачи властям земли, у которой есть собственники, исключать из этого механизма судебную процедуру не стоит. Парламентарий считает, что для этого лучше разработать какой-то упрощенный порядок судебного производства. Иначе пострадать могут юридически необразованные граждане.

— В России очень большой объем необрабатываемых земель: либо собственники халатно к ней относятся, либо она оказалась без хозяина. Это действительно большая экономическая проблема, которую нужно решать. Идея Минсельхоза правильная. Я согласен с тем, что должен появиться упрощенный механизм по передаче такой земли государству, однако у меня вызывает сомнение внесудебный порядок таких решений, — поделился с «Известиями» первый зампред фракции «Справедливой России» Михаил Емельянов. Парламентарий также предлагает лучше ускоренное и упрощенное рассмотрение таких дел судебной инстанцией.

В «Единой России» обещали дать оценку законопроекту, после того как он будет внесен в Госдуму.

Глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев считает необходимым прописать в законе механизм обжалования решения властей, которые могут допускать ошибки и злоупотребления.

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