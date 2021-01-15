Дачный момент: в России сформировался дефицит частных домов на продажу

В России сформировался дефицит частных домов для покупки. В 2020 году вырос спрос на них — больше половины россиян, проживающих в квартирах, хотят поменять их на индивидуальное жилье (23,2 млн семей, или 59%). Об этом свидетельствуют данные «Дом.РФ» и ВЦИОМа, с которыми ознакомились «Известия». В то же время уменьшилось и ликвидное предложение — то есть количество выставленных на продажу домов с хорошей транспортной доступностью и необходимой инфраструктурой. Цены же выросли более чем на 7%, рассказали «Известиям» участники рынка недвижимости. Из 5 млн семей, желающих в ближайшие три года улучшить жилищные условия, 3,6 млн не могут позволить себе частный дом. Для решения проблемы нужно развивать ипотеку на строительство индивидуального жилья и комплексное развитие территорий, говорят эксперты.

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За последний год спрос на индивидуальное жилье в России заметно вырос. Этому поспособствовала ситуация с коронавирусом и массовый переход на дистанционную работу, сказал «Известиям» генеральный директор «Дом.РФ» Виталий Мутко. В связи с этим индивидуальное жилое строительство (ИЖС) имеет большие перспективы развития как в средних городах, так и на пригородных территориях мегаполисов, полагает он.

Сегодня больше половины россиян, проживающих в квартирах, хотят поменять их на индивидуальное жилье — это 23,2 млн семей, или 59%. Об этом свидетельствуют данные совместного исследования «Дом.РФ» и ВЦИОМа, с которыми ознакомились «Известия». Всего в многоквартирных домах сегодня живет 61,7 млн россиян (64%), в индивидуальных — 18,4 млн (30%), в общежитиях или комнатах — 2,5 млн (4%).

Дачный момент Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

К декабрю 2020-го в стране снизилось предложение загородных домов и коттеджей, а потребительский интерес к их покупке увеличился , сказал руководитель направлений первичной и загородной недвижимости в «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев. В годовом выражении число продаваемых домов снизилось на 11%, а коттеджей — на 14%. При этом спрос на приобретение объектов за аналогичный период увеличился на 43,4 и на 46,1% соответственно , указал он.

За прошедший год объем предложения в сегменте благоустроенных домов снизился в среднем на 15–20% , сказал руководитель центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Антон Сауков.

— В первую очередь с рынка выбыли объекты с хорошей транспортной доступностью и обеспеченные всей необходимой для постоянного проживания инфраструктурой. Уже к концу осени количество ликвидных предложений на рынке загородного жилья стало минимальным — сформировался дефицит, — сообщил он.

Ситуации в регионах разные, но объектов, которые устраивают покупателей как основное жилье, и правда не так много, отметил руководитель комиссии по вопросам индивидуального жилищного строительства общественного совета при Минстрое Олег Бетин.

— Запрос на возведение частных домов действительно вырос. Особенно это стало заметно летом, после того как все мы пережили весеннюю волну пандемии. Люди стали активно покупать и строить жилье там, где есть хорошая транспортная доступность и вся необходимая инфраструктура, — подтвердил депутат Госдумы Александр Якубовский.

В результате, по данным «Авито Недвижимости», за год стоимость частного жилья (дачи, таунхаусы, коттеджи) в России в среднем выросла на 7%. А цена отдельных объектов даже увеличилась на 18% , отметил Дмитрий Алексеев.

Не все могут

Сегодня далеко не все мечтающие о частном доме семьи могут его себе позволить, указал Виталий Мутко. Из 5 млн семей, планирующих в ближайшие три года улучшить жилищные условия, 3,6 млн не имеют средств на строительство или покупку частного дома, говорится в исследовании «Дом.РФ» и ВЦИОМа.

— Ипотека на ИЖС в нашей стране пока развита крайне слабо — 5% в общем объеме сделок. Для сравнения, с помощью займов осуществляется 50–70% покупок жилья в многоквартирных домах, — рассказал Виталий Мутко.

Как правило, ставки на ипотеку ИЖС выше, чем на квартиры, на 1,5–3 п.п., отметил Антон Сауков. Стоимость оценки и страхования предмета залога и рисков при кредитовании на 2–3 п.п. превышает аналогичные показатели при ипотеке на квартиры, пояснил Виталий Мутко. Сегодня средняя ипотечная ставка в стране равна 7,38%.

Дачный момент Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Весной была запущена программа сельской ипотеки под 3%. Однако ее оказалось недостаточно, например, в Подмосковье она не работает. Поэтому заемщики до сих пор ограничены в выборе ипотечных продуктов, распространяющихся на покупку объектов на загородном рынке, — добавил управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский.

Причина — отсутствие стандартизированного и ликвидного рынка ИЖС, сказал Виталий Мутко. Сегодня фактически отсутствует контроль за тем, кто возводит дома, по какому проекту ведется стройка, каковы площадь и планировка дома. Всё это создает препятствия для развития ипотеки в сегменте, рассказал он.

— Исправить ситуацию может распространение в России комплексной малоэтажной застройки. Также важно создать систему гарантирования исполнения обязательств подрядных организаций и производителей домокомплектов, — уверен Виталий Мутко.

Подвижки уже есть — банк «Дом.РФ» запустил программу льготной ипотеки на ИЖС со ставкой от 6,1%. Планируется субсидировать кредиты на 2,2 млрд рублей, отметил Виталий Мутко.

Дачный момент Район комплексной малоэтажной застройки «Лесная поляна» в Рудничном районе города Кемерово Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

— Нужно развивать строительство индивидуальных жилых домов индустриальным способом, привлекая для этого на рынок профессиональных застройщиков. Кроме того, необходимо защищать средства людей по примеру эскроу-счетов. Соответствующее поручение есть. Мы работаем над его выполнением, — сообщил Александр Якубовский.

Общественный совет при Минстрое также создал экспертную группу по вопросам развития ИЖС, в которую входят представители Белгородской, Пензенской, Липецкой областей, имеющие свои успешные программы развития ИЖС.