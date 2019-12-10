Принуждение к дачному миру: можно ли обязать собственников дружить участками

Дачников могут обязать поддерживать мирные отношения с соседями, в том числе в случаях возникновения спорных ситуаций — например, если за забором жгут костер или жарят шашлыки. О том, что поправки в Гражданский кодекс, касающиеся соседских отношений, рассматривал Совет при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства сообщила «Российская газета». Что на практике могут означать эти поправки, если они будут приняты, и как сейчас регулируются отношения между соседями, «Известия» попросили рассказать юристов.

Обязать претерпевать

О том, что дачников предлагается обязать сохранять терпимость по отношению к соседям, в воскресенье, 8 декабря, сообщила «Российская газета». В тексте не было ссылок на источники, а также информации о самом законопроекте или его авторах, однако приводилась цитата из документа. По ней, если поправки будут приняты, собственник будет обязан «претерпевать воздействие исходящих с соседнего земельного участка газов, паров, запахов, дыма, копоти, тепла, шумов, вибрации и иное подобное воздействие».

Единственным условием было соблюдение отдельных установленных норм или «разумных пределов», то есть спокойно относиться к деятельности соседей собственники должны будут в случае, если такое воздействие «не оказывает влияния на использование его земельного участка или оказывает на его использование такое влияние, которое не превышает установленных нормативов, а при их отсутствии — разумных пределов, исходя из природы и местоположения земельных участков или из обычая».

ДАЧИ Мужчина разводит огонь в мангале на дачном участке в деревне Кушки в Талдомском районе Московской области Фото: РИА Новости/Владимир Песня

При этом сам законопроект, о котором идет речь, появился еще в начале 2010-х — в качестве одной из составных частей большого пакета поправок в отечественный Гражданский кодекс для его модернизации. Требование к собственникам земли «претерпевать воздействие» дыма, копоти, газов и запахов с других участков содержалось в новой редакции п. 2 статьи 293 ГК РФ, название которой авторы законопроекта предлагали поменять на «Ограничения права собственности на земельный участок в пользу соседей (соседские права)».

Одновременно предлагалось расширить определение соседних участков, отнеся к ним земли, которые не соприкасаются между собой, в случае если деятельность на одном участке может повлиять на использование другого.

Также в Гражданском кодексе предлагалось отдельно оговорить право одного из соседей собирать упавшие на принадлежащую ему землю плоды с деревьев, растущих на другом участке, и запретить собственникам земли возводить на своем участке здания в случае, если такое строительство, опять же, могло влиять на использование земли соседями.

В первом чтении они были приняты в апреле 2012-го. Затем документы разбили на несколько отдельных законопроектов, касающихся разных разделов ГК РФ. С тех пор документ, касающийся изменений в первой части (к нему относится и вопрос об отношениях между соседями), так и не был принят.

Субъективный вопрос

Как следует из материала, такие поправки в том числе должны помочь предотвратить так называемые соседские войны, при которых бытовые споры могут выливаться в длительный конфликт.

В частности, только в августе этого года Верховному суду пришлось разъяснять гражданам правила сноса бани, возведенной соседями на своем участке, — поводом стало длительное препирательство двух собственников земли в одном из поселков Татарстана. В Ямало-Ненецком автономно округе (ЯНАО) спор многодетного отца и четы пенсионеров о судьбе гаража, расположенного на окраине Ноябрьска, вылился в обращение в суд и длительную голодовку со стороны истца.

Однако в действительности такие истории скорее носят характер единичных, а текст нового требования, в предложенной редакции, противоречит сам себе, пояснила «Известиям» юрист Общества защиты прав потребителей Мария Свиридова.

— У нас использование собственности по закону ограничено. Ограничивается оно тем, что вы по умолчанию не причиняете вреда соседям. В данном случае всё перечисленное — газ, шум, тем более копоть — означает, что речь идет о влиянии на использование соседнего участка. Но самостоятельно определить, находится это влияние в рамках нормативов или нет, человек не может — значит, он может потребовать приезда специалистов, — уверена она.

ДАЧИ Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Теоретически возможна и обратная ситуация: если обидчик, на участке которого жарят шашлыки или жгут костер, действительно действует в рамках своих прав, но сосед из личной неприязни или излишней мнительности систематически угрожает вызвать правоохранительные органы или действительно пишет заявления. Но подобные истории в случае, если она будет принята, новая норма не предотвратит , считает эксперт.

— По закону человеку нельзя запретить обратиться, например, в полицию, если он опасается, что ему может быть нанесен вред. Опасение — вещь изначально очень субъективная. Другое дело, что дальнейшая проверка может показать, были они обоснованными или нет. Наказание может быть предусмотрено только в случае заведомо ложного обращения: если человек сообщил, что на соседнем участке жарят шашлыки, когда на самом деле там этого не делали, — продолжает собеседник издания.

А вот если бдительный сосед заявит о соседях, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, несмотря на то что они вели себя спокойно, но действительно «отпили по глотку вина», подчеркивает юрист, формально сосед будет действовать в рамках своих прав.

По соседскому иску

Специально для таких историй, в которые вовлечены собственники расположенной поблизости недвижимости или земли, существует понятие «соседского права». В некоторых странах оно расписано достаточно подробно. Например, в Германии оговаривается в том числе и право одного из соседей претендовать на плоды, упавшие на его землю с дерева другого (аналогичное требование содержалось в поправках 2012 года).

В России такие отношения регулируются Гражданским кодексом, подробно права и обязанности соседей в нем не прописаны. Одним из инструментов для решения таких вопросов может стать негаторный иск — его вправе подать собственник к третьим лицам, чтобы ликвидировать препятствия при пользовании своим имуществом.

ДАЧИ Фото: Depositphotos

В суде, как правило, иск, поданный соседом, будет иметь приоритет, поскольку существует реальный риск ущемления их интересов , ранее рассказал «Известиям» Николай Кичигин, старший научный сотрудник Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Российской Федерации, преподаватель ВШЭ. Однако чаще, отмечает эксперт, воздействовать на соседа удается, указав на нарушение конкретных, общих для всех норм — например, требований пожарной безопасности при строительстве жилья или предписаний Роспотребнадзора или ветеринарной службы, если речь идет о живности.

В текущей редакции статья 293 ГК РФ предусматривает в том числе необходимость соблюдения прав и интересов живущих поблизости людей.

«Если собственник жилого помещения использует его не по назначению, систематически нарушает права и интересы соседей либо бесхозяйственно обращается с жильем, допуская его разрушение, орган местного самоуправления может предупредить собственника о необходимости устранить нарушения, а если они влекут разрушение помещения — также назначить собственнику соразмерный срок для ремонта помещения», — говорится в тексте документа.

Если собственник после предупреждения продолжит нарушать соседские права и интересы, использовать жилье не по назначению или без веских оснований откажется проводить ремонт, суд имеет право выселить его, выставив недвижимость на публичные торги.

Камень в садоводческий огород

Возможность применения требований поправок в отношении собственников земли, расположенной в садоводческих товариществах, вызывает множество вопросов , считает Татьяна Глазкова, юрист Союза садоводов России.

— Что можно и что нельзя делать соседям — это вопрос очень многогранный, — отметила она, комментируя предложенные поправки «Известиям». — Надо понимать, что во многих СНТ сегодня до сих пор сохраняются участки площадью в четыре сотки. Там из ограждений только сетка-рабица. Предположим, что на одном участке жарят шашлыки, а на другом человек-астматик. Или просто дети маленькие купаются в дыму. Непонятно, как в этом случае быть этим людям.

ДАЧИ Фото: ТАСС/ Владимир Смирнов

В результате, подчеркивает эксперт, попытка законодательно закрепить терпимость в некоторых случаях, напротив, может породить «еще большую неприязнь и вражду между соседями».

— Какие-то случаи <связанные с такими конфликтами>, возможно, требуют законодательного регулирования. Но, во-первых, эти случаи единичны, а во-вторых, все-таки не в такой формулировке, потому что то, о чем сейчас идет речь в законопроекте, само по себе является поводом для условного вызова полиции, — уверена юрист Мария Свиридова.