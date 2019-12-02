По брату на квадрат: собственник однушки в Зеленограде выселил из нее 579 человек

Житель Зеленограда подал в суд на почти 600 фиктивных жильцов, прописанных в приобретенной им квартире. После покупки недвижимости новый собственник узнал, что в однушке зарегистрировано несколько сотен россиян и иностранцев. Прежнего владельца уже привлекали к ответственности за фиктивную регистрацию жильцов, но он отделался штрафом, а «мертвые души» продолжили числиться в его квартире. Насколько сложно выселить нежеланных жильцов из приобретенной собственности и можно ли не заметить подобные нюансы при оформлении сделки — разбирались «Известия».

Растяжимая жилплощадь

Однушка, которую купил житель Зеленограда, для предыдущего владельца была стабильным источником нелегального дохода. Год назад его признали виновным в фиктивной регистрации нескольких россиян и одного иностранца. Владельца приговорили к штрафу в размере 120 тыс. рублей. Всего за год ему удалось зарегистрировать в своей жилплощади несколько сотен новых жильцов. А после он решил избавиться от «резиновой» квартиры.

кварт Семья мигрантов из Таджикистана Джураевых снимает квартиру в одном из районов Москвы Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Закон не запрещает продавать имущество, в котором постоянно зарегистрированы другие люди, а следить за чистотой сделки должен покупатель или риелторское агентство, которое сопровождает сделку купли-продажи. Продавец обязан сообщать о наличии обременения в виде жильцов.

Закон о «резиновых» квартирах был подписан еще в 2013 году. С этого момента за массовую регистрацию жильцов была введена уголовная ответственность. За предоставление заведомо недостоверных сведений или документов для такой регистрации собственников предусмотрен штраф до 500 тыс. рублей, а также лишение свободы на срок до трех лет. После принятия этого документа выросли и штрафы за проживание в квартире без регистрации.

Провернуть подобное без ведома лиц, ответственных за проверку документов, невозможно. Не исключено, что бывший владелец находился в сговоре с заинтересованным должностным лицом, считает генеральный директор агентства недвижимости «Ваш вариант» Ярослав Кривоносов.

— Легальных оснований вписать всех этих людей попросту не существует. Мошенники прописывают людей на десятые доли квартиры, но это уголовное преступление и без связей сделать это не получится. Ответственность должны нести лица, которые поставили свою подпись и печати под этими документами. Мне слабо верится, что это произошло в Зеленограде, потому что «резиновые» прописки — не характерный случай для Москвы и ближайшего Подмосковья. Такого нет уже лет 20, — пояснил Кривоносов.

Выписать человека из квартиры можно по решению суда или по его согласию. Другое дело, что в этой ситуации сам факт прописки невозможен легальным способом. Даже для временной регистрации нужно личное присутствие собственника и лица, которому выдается временная прописка.

— Выписывать и прописывать по доверенности в Москве не получится, хотя по закону такая возможность предусмотрена. В столице везде отказываются это делать. Человек должен выразить свое личное согласие на прописку или выписку. Более того, когда выписывают пожилых людей,с ними беседуют наедине, чтобы убедиться, что нет давления со стороны других лиц, — добавил глава агентства недвижимости.

rdfhn Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Перед сделкой риелторы, как правило, проверяют подобную информацию и запрашивают выписку из домовой книги. Но для совершения сделки эта бумага не обязательна. Впрочем, существуют и более хитрые способы вписать или выписать человека из квартиры, но уже на легальных основаниях.

— В моей практике есть история, когда женщина была в разводе с мужем, прописанным в квартире. Она подала заявление о том, что он пропал без вести. Эту информацию не проверили никак, даже бумагу на работу не отправили, хотя он продолжал на нее ходить. В результате через три года его признали погибшим и выписали из квартиры по смерти. О том, что он «умер», а квартира в центре Москвы выставлена на продажу, мужчина узнал, только когда пришел менять паспорт в 45 лет. Квартира уже была приватизирована. Три года бились за эту квартиру, но с точки зрения закона бывшая жена всё сделала официально. Суд не проверил и вынес решение, поэтому никакой уголовной ответственности здесь нет, — рассказал Кривоносов.

Право и без регистрации

При регистрации по месту жительства (постоянной регистрации) зарегистрированное лицо получает право пользования жилым помещением и принудительно лишить его этого права без воли самого зарегистрированного можно только по решению суда.

Но есть нюансы, из-за которых лишить человека права пользования жилым помещением нельзя даже в судебном порядке. Например, если это лицо было зарегистрировано в жилом помещении на момент приватизации и отказалось от участия в ней. Такое лицо сохраняет право пользования квартирой даже при смене собственника.

Большинство сделок по продаже недвижимости проходит в простой письменной форме — без участия нотариуса. А это значит, что стороны договора берут на себя связанные с этим риски, например: если покупатель не истребовал выписку из домовой книги или единый жилищный документ, где указано количество человек, зарегистрированных в покупаемом жилом помещении, а в заключенном им договоре будет пункт о том, что жилое помещение продается вместе с зарегистрированными там лицами, вряд ли суд пойдет навстречу покупателю, пояснил в беседе с «Известиями» специалист в области гражданского права, юрист Иван Житько.

— Другое дело, если продавцом представлены поддельные документы и в тексте заключенного договора есть пункт об отсутствии зарегистрированных лиц. При заключении договора в простой письменной форме бывает трудно учесть все нюансы, не обладая специальными знаниями в этой области, — отметил Иван Житько.

кварт Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Доказать, что в покупаемой квартире были зарегистрированы какие-либо лица по воле собственника, достаточно просто. Для соблюдения порядка регистрации ему необходимо обратиться с заявлением в уполномоченные на это органы, а сам факт обращения фиксируется и эти сведения предоставляются суду по его запросу.

— Когда суд выносит решение о снятии с регистрационного учета, выселении и прекращении права пользования, а ответчик не исполняет решение суда добровольно – необходимо обратиться в Федеральную службу судебных приставов, где в рамках исполнительного производства решение суда исполняется принудительно. В крайнем случае собственник вправе вызвать полицию и показать им решение суда, вступившего в законную силу, заявив, что вы это лицо к себе в жилище не приглашали и нахождение его здесь неправомерно, — добавил юрист.

Российское законодательство пока не ограничивает максимальное число зарегистрированных в одном жилом помещении, хотя такие попытки уже предпринимались. В декабре 2017 года готовились поправки в законодательные акты, регулирующие этот вопрос. В частности планировалось ограничить право собственников на регистрацию третьих лиц. Кроме этого, планировалось ввести минимальное количество квадратных метров на одного проживающего. Например, в Москве планировалось оставить по 10 кв. м на одного жильца. Однако пока такие поправки не внесены.

— Если вы являетесь единственным собственником жилого помещения, то можете регистрировать в нем любое количество граждан, но на условии, что зарегистрированные там реально будут проживать. Чем больше людей вы регистрируете, тем больше шанс, что к вам придут с проверкой. В том случае, если будет установлено, что зарегистрированные в квартире по его воле лица там фактически не проживают, в отношении собственника может быть возбуждено уголовное дело по статье 322.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, санкции по которой, в зависимости от отягчающих обстоятельств (таких как рецидив, например), предусматривают штраф, обязательные работы, лишение свободы на срок до трех лет, а также лишение права занимать определенные должности, заниматься определенной деятельностью, — резюмировал Житько.

Решение за наследником

Узнать о том, что в квартире есть человек, которого нельзя выписать, можно благодаря выписке из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). В ней указывается, кто является собственником и на основании чего собственность приобретена. Помимо выписки, необходимо запросить выписку из домовой книги и копию финансового лицевого счета, где указаны долги по ЖКХ и количество лиц, зарегистрированных на этой территории. Если человек состоит в браке, то запрашивается согласие супруга или супруги на совершение сделки.

— Всё это является довольно стандартным набором документов, которые запрашиваются перед сделкой. Если она была зарегистрирована в Росреестре, то вся ситуация с 579 прописанными выглядит диковато. Сложно сказать, почему сделка прошла в таком виде и не вызвала ни у кого подозрений. Но есть два пути, которым может пойти собственник: он может потребовать деньги назад и возместить все убытки или же обратиться в суд с иском о выселении. В этом случае, если требование законно и у этих лиц нет долей в собственности, то они будут выселены , — отметил в беседе с «Известиями» член комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России, заместитель генерального директора по правовым вопросам компании Synergy Research Group Петр Лялин.

Сложности возникают при выписке бывшего супруга или супруги во время развода. Суд устанавливает, есть ли возможность у человека проживать в другом помещении, особенно если это касается семей с несовершеннолетними детьми. В таких ситуациях, как правило, бывшему супругу предоставляют отсрочку на выселение до тех пор, пока он не решит свой жилищный вопрос . Если же квартиру продают, а прописанный в ней человек на момент совершения сделки находился в местах лишения свободы, то всё зависит от того, владел ли он долей в этом помещении. Роль нотариуса в данном случае исполняет начальник колонии, и он может заверить доверенность для осуществления сделки.

кварт Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Если прописанный жилец, находящийся в местах лишения свободы, не отказывался от участия в приватизации в пользу другого собственника, то бояться того, что его невозможно будет выселить, не стоит. В противном случае выселить его из квартиры будет очень сложно. Чтобы избежать такой ситуации, стоит включить в договор пункт о том, что продавец обязуется совершить снятие с регистрационного учета всех лиц, проживающих в данном помещении. Если этого не будет проведено, то другая сторона может потребовать возмещения убытков, — добавил Лялин.

Существует проблема, связанная с наследованием имущества. Довольно часто происходят споры из-за того, что право собственности переходит к одному человеку по завещанию, а прописаны там другие родственники. Подобные конфликты довольно часто переходят в судебную плоскость. Рассматривая подобные дела, суд часто встает на сторону собственника помещения и выселяет даже семьи с детьми.

— В моей практике был случай, когда родители завещали одному брату две трехкомнатные квартиры, а другому — ничего. При этом умершая владелица квартиры была старше 90 лет и ставился вопрос о ее вменяемости на момент принятия решения. Но экспертное учреждение — Институт имени Сербского — не нашло никаких веских оснований считать, что она не отдавала отчета своим действия. Завещание было приведено в исполнение, после чего второго брата выселили, несмотря на наличие другого жилья, — рассказал адвокат.