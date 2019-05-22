Дом нетерпимости: самый лучший сосед для россиян — одинокий пенсионер

Россияне хотели бы проживать по соседству с пожилым одиноким человеком, с матерью-одиночкой или с семьей с инвалидом. Менее терпимо они относятся к людям другой национальности, сексуальной принадлежности или вероисповедания. Это следует из опроса «Левада-центра», с результатами которого ознакомились «Известия». Эксперты отмечают, что в России сегодня нет ксенофобских настроений — люди уживаются друг с другом несмотря на какие бы то ни было различия, а конфликты если и возникают, то скорее по бытовым причинам.

Индекс толерантности

Для удобства социологами был рассчитан индекс «соседской» терпимости: разница между лояльными («с интересом, готовностью общаться» и «спокойно, без особых чувств») и негативными установками в отношении возможного совместного проживания («с раздражением, неприязнью» и «недоверием, страхом») плюс 100. Если значение индекса было менее 100, в отношении этих категорий преобладали негативные установки. Напротив, если значение индекса приближалось к 200, то готовность видеть в качестве соседей представителей тех или иных социальных групп — из предложенных для выбора — была высокой.

В итоге выяснилось, что наиболее желательными соседями для россиян являются пожилой одинокий человек (195 пунктов), мать-одиночка с ребенком (194) или семья с инвалидом (193). Затем идут очень бедные семьи и очень богатые семьи (181 и 168 пунктов), представители Африки (129 пунктов), вьетнамцы и китайцы (122 пункта) и выходцы с Кавказа или из Средней Азии (104 пункта).

Меньше всего респондентам хотелось бы жить по соседству с членами религиозной секты (49 пунктов), гомосексуальной парой (69 пунктов) и неблагополучной семьей (77 пунктов).

Результаты опросов не раз демонстрировали ограничительные установки населения в отношении религиозных сект, пояснила «Известиям» социолог «Левада-центра» Карина Пипия. Так, россияне практически единодушно одобрили запрет деятельности «Свидетелей Иеговы» в России, пояснила она.

— Что интересно, респонденты, не только причисляющие себя к православию, но и регулярно посещающие церковь, чаще демонстрировали нейтральное или благожелательное отношение к ним, чем те, кто в церковь не ходит или делает это редко, — заметила социолог.

Не ксенофобы

Молодые люди (18–24 года), согласно исследованию, демонстрируют большую толерантность, нежели люди среднего и старшего возраста. Так, по сравнению с 2006 годом в 2019-м меньшее число (23% вместо 33%) молодых россиян чувствуют неприязнь к соседям — религиозным фанатикам и гомосексуалистам (25% вместо 30%).

К представителям других национальностей респонденты также стали относиться лояльнее. Так, например, в 2006 году 30% опрошенных с раздражением и неприязнью оценивали соседство с кавказцами или азиатами, а в 2019-м так ответили 19%. Больше негатива отмечалось и в отношении к вьетнамцам и китайцам (было 20%, стало 10%).

А тех, кто за это время стал без каких-либо эмоций принимать в соседи представителей других стран, стало больше. К выходцам с Кавказа или из Средней Азии теперь спокойно относятся 48% (было 32%) молодых людей, к вьетнамским или китайским семьям — 58% (было 48%), к приехавшим из африканских стран — 59% (было 49%).

— Это укладывается в общий тренд снижения ксенофобских настроений в России за последние пять лет, — отметила Карина Пипия.

Бытовые конфликты

Стоит разделять ситуации, когда человек уже живет в доме с разными соседями и когда его спрашивают, каких соседей он хотел бы видеть, считает политолог Антон Хащенко. По его словам, в России нет ксенофобских настроений — люди нормально уживаются друг с другом несмотря на какие бы то ни было различия. А конфликты если и возникают, то скорее по бытовым причинам — кто-то слишком громко слушает музыку, мусорит или по ночам делает ремонт.

— Отношение людей к соседям зависит от информации о них или ее недостатка. К примеру, тот факт, что молодые люди в возрасте 18–24 лет стали спокойнее относиться к соседству с иноэтничными и инорасовыми группами, объясняется резким снижением критических материалов о них в СМИ и соцсетях, — отметил политолог.

Опрос «Левада-центра» проводился с 18 по 23 апреля 2019 года. Участие в нем приняли более 1,6 тыс. человек из 137 населенных пунктов 50 субъектов РФ. Исследование проводилось у респондентов на дому.