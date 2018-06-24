Попали под раздачу

Почти полмиллиона гектаров земли готовы бесплатно выдать желающим в Вологодской области. Программа разработана по образу и подобию «дальневосточного гектара», но с определенными ограничениями — заниматься на полученном участке можно будет только развитием сельского хозяйства. Проект закона о «вологодском гектаре» уже одобрил губернатор области Олег Кувшинников. Теперь он должен пройти рассмотрение в региональном заксобрании и уже осенью может вступить в действие. Всего в России сейчас пустует около 100 млн га сельскохозяйственных земель.

Может ли «погектарная» раздача помочь решить проблему и каких вложений потребуют от новых владельцев полученные участки, портал iz.ru узнал у представителей фермерских организаций страны.

Перераспределение земли

О том, что в области закончили разработку закона о «вологодском гектаре», губернатор Олег Кувшинников сообщил в понедельник, 19 июня. Всего, согласно проекту документа, планируется раздать около 500 тыс. га (по гектару в одни руки) заброшенных сельскохозяйственных земель.

«Почти 500 тыс. га пустующих земель сельскохозяйственного назначения будут бесплатно переданы по 1 га всем желающим из любого конца Российской Федерации, а также из стран ближнего и дальнего зарубежья, конечно, прежде всего вологжанам, которые хотели бы заняться сельским хозяйством. Эти земли будут переданы в собственность для организации сельхозпроизводства, животноводства, для крестьянских фермерских хозяйств, сенокошения и выпаса скота», — цитирует ТАСС выступление губернатора на оперативном заседании правительства области.

Вологда_1 Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Речь идет о фонде перераспределения земель сельхозназначения, в котором в целом по области сейчас числится более 460 тыс. га, пояснил заместитель губернатора и полномочный представитель главы региона в законодательном собрании области Эдуард Зайнак. По его мнению, новая мера поможет людям «сэкономить на покупке земли», чтобы инвестировать средства в развитие собственного хозяйства.

Теперь документ должен быть одобрен заксобранием области, после этого желающие смогут начать подавать заявки на участие в проекте. По подсчетам Эдуарда Зайнака, произойти это может уже осенью 2018 года.

Попросят ли претендентов на участие в программе как-то подтвердить готовность заниматься именно сельским хозяйством и придется ли им доказывать наличие достаточных для этих целей средств, неизвестно. Портал iz.ru направил в правительство Вологодской области официальный запрос с просьбой разъяснить условия участия в программе, однако на момент выпуска материала ответа от пресс-службы не последовало.

Белые пятна

К концу 2017 года количество заброшенных сельскохозяйственных земель в России, по оценкам специалистов РАНХиГС, составило около 100 млн га. Это почти половина (около 44%) всех сельскохозяйственных земель в стране. К таким выводам ученые пришли после изучения материалов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года.

Раньше считалось, что таких «белых пятен» на аграрной карте страны почти в 2,5 раза меньше.

В основном пустуют земли в нечерноземье — в том же Краснодаре такой проблемы нет, зато в Вологодской области и брошенных деревень, и невостребованной земли хватает, сообщил порталу iz.ru председатель совета Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) Вячеслав Телегин. Поэтому в ассоциации говорят, что в целом к инициативе областного правительства относятся позитивно — ее участники сами ранее предлагали распространить действие «дальневосточного гектара» на всю Россию. Смущает Вячеслава Телегина только одно — стремление региональных властей ограничиться именно одним гектаром.

Вологда_3 Уборка пшеницы в Вологодской области Фото: ТАСС/Интерпресс/Евгений Лисицын

В таких объемах земля никому из уже работающих фермеров или хозяйств не пригодится, уверен Сергей Балаев, генеральный директор Ассоциации фермерских хозяйств России, если участки не будут выделять по соседству с уже имеющейся землей. Однако на такое можно не рассчитывать.

— Земель много, но хорошие получить сложно, почти невозможно. Выдавать будут на каких-то завалинках, на куличках, — пояснил он корреспонденту портала iz.ru.

В правительстве Вологодской области сразу подчеркнули, что в программе будут участвовать именно те участки земли, которые когда-то использовались аграриями или были подготовлены к проведению таких работ, однако потом оказались невостребованными. При этом попадают под действие программы земли только в удаленных районах.

«Для бизнеса несерьезно»

Список уже известен, он состоит из 14 муниципальных районов (из 26, входящих в состав области), некоторые из которых удалены от Вологды минимум на 200 км. Там, где население и без того плотное, а земли возделываются активно или уже были отданы под крупные инвестиционные проекты — есть в области и такие, — выделять гектары не будут.

Исходя из сообщений областного правительства, там рассчитывают привлечь в том числе и тех, кто уже занимается сельскохозяйственной деятельностью. Но в действительности программа, скорее всего, заинтересует только тех, кто сельским хозяйством никогда не занимался, но хотел бы попробовать себя в этой роли.

Вологда_2 Председатель совета Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) Вячеслав Телегин Фото: РИА Новости/Александр Натрускин

— Зачем им (существующим хозяйствам. — iz.ru) в 100 км от себя еще один гектар брать, им он не нужен. Это абсолютно отдельные люди должны быть, которые будут ехать за этим гектаром, — уверен Сергей Балаев. С ним соглашается и Вячеслав Телегин: «для бизнеса это несерьезно».

Однако и новичкам такая «проба сил», скорее всего, влетит в копеечку. По мнению Сергея Балаева, даже если всё пройдет успешно, урожай, собранный с гектара, «не поможет окупить даже трактор»: приобретение техники, теплиц потребует серьезных финансовых вложений. И это не считая расходов на проведение к отдаленным участкам коммуникаций и подготовку их к работам — многие земли пустуют уже многие годы.

Тянет к земле

При этом спрос на занятие сельским хозяйством в стране существует. Еще в 2012 году социологи выяснили, что примерно каждый пятый житель российских мегаполисов подумывал о переезде в деревню. Много жителей крупных городов оказалось и среди тех, кто подавал заявки на получение земли на Дальнем Востоке.

Несколько лет назад, рассказал Вячеслав Телегин, АККОР и другие организации, занимающиеся вопросами развития сельского хозяйства, проводили похожие опросы — по их данным, около 27% горожан готовы были переехать в села в случае, если им предоставят помощь с приобретением земли и формированием стартового капитала.

Вологда_4 Работа животноводческой фермы в Вологодской области Фото: ТАСС/Интерпресс/Евгений Лисицын

Поэтому, указывает он, решать проблему с возвращением фермеров к земле надо комплексно: предоставлять людям не только землю, но и стартовый капитал на ее обустройство, а еще давать желающим в аренду дополнительные площади земли, которые потом можно будет выкупить по льготным ценам.

Часть подобных программ уже существует — например, «Начинающий фермер», по которой владельцы небольших хозяйств могут получить гранты на развитие своего дела, а также действующий в Вологодской области региональный закон, по которому аграрии могут выкупать арендованную землю за 3% от кадастровой стоимости. Теперь регионам осталось их развивать, в том числе направляя на их реализацию и дополнительные средства за счет федеральных субсидий.

Такие же, с гектарами

В 1990-е, во время земельной реформы, фермеры получали участки (в том числе принадлежавшие закрывавшимся колхозам и совхозам) бесплатно. Тогда речь шла не об одном, а о двух-трех десятках га, в зависимости от региона. Повторить этот опыт в некоторых регионах можно и сейчас, уверен Вячеслав Телегин.

— В начале 1990-х первым фермерам бесплатно давали земельные доли. В Саратовской области у нас, например, тогда это было около 21 га, но цифра может зависеть от количества земли или плотности населения. Возможно, есть смысл вернуться к этому в некоторых регионах, где земля используется плохо, — отметил он.

Впрочем, пока представители аграрного сектора оценивают идею с раздачей бесплатных гектаров — даже в единственном числе — по принципу «всё лучше, чем ничего». Но чтобы люди могли как-то сократить расходы на освоение, прямо скажем, не самых экономически эффективных участков, селить их в удаленных районах нужно так, чтобы они могли сразу образовать поселение и тем самым сократить затраты, уверен Вячеслав Телегин.

Вологда_5 Заброшенные дома в одной из деревень Вологодской области Фото: ТАСС/Интерпресс/Сергей Майоров

— Тогда и коммуникации проще подвести, и технику можно совместно использовать, и перерабатывающее предприятие построить, — пояснил эксперт.

Последнее для развития небольших хозяйств, которые, может, и помогут в будущем вернуть к жизни миллионы пустующих полей, особенно актуально. Потому что пока, как отмечает Сергей Балаев, сами по себе гектары не решают один из главных вопросов — сбывать продукцию небольшим хозяйствам по-прежнему очень сложно. Тем более если стоят они обособленно.

— Дать крестьянам по гектару — это благая идея, хорошая. Но что они будут делать с этим гектаром? Даже если вырастит фермер килограмм морковки, что дальше? Соседям продавать? А они ведь такие же, с гектарами, — заключил Сергей Балаев.