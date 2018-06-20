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Законопроект «О гектаре» разработали в Вологодской области

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Законопроект «О гектаре», согласно которому можно будет получить 1 га бесплатно, разработали в Вологодской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Как рассказал вице-губернатор области Эдуард Зайнак, законопроект предусматривает безвозмездную передачу в пользование 1 га земли. Участки будут выделяться из фонда перераспределения земель сельхозназначения тем людям, которые занимаются сельскохозяйственной деятельностью, сообщает ИА FlashNord.

Из слов вице-губернатора следует, что в фонде перераспределения насчитывается 460 тыс. га земли, которая может быть передана. В отличии от других видов предоставления земель сельхозназначения — эти гектары будут переданы на безвозмездной основе.

Предполагается, что передаваемые в рамках законопроекта «О гектаре» участки будут выбраны на территории 14 муниципальных районов, на которых наиболее высокая концентрация этих земель. Ожидается, что законопроект будет принят осенью.

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