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‍Получившей половину «дальневосточного гектара» россиянке дадут новый участок

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Жительница Владивостока Ольга Антонюк, которая во время «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным 7 июня пожаловалась, что ей выдали лишь 49 соток вместо гектара в Хасанском районе Приморья, сможет получить новый участок.

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Как сообщает пресс-служба Минвостокразвития РФ, глава ведомства Александр Козлов провел оперативное совещание, на котором обсудил с главой Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Сергеем Ховратом ситуацию с выдачей Антонюк «дальневосточного гектара».

Ховрат пояснил, что участок, который запрашивала жительница Владивостока, не смогли предоставить в связи с тем, что в его границах расположен канализационный коллектор, а на территории планируется размещение очистных сооружений.

По его словам, женщине предложили альтернативный участок, однако его площадь оказалась меньше одного гектара. Заявительница направила согласие на получение этого участка, добавил Ховрат.

«Будет правильно подобрать другой участок, который подойдет заявителю и по площади, и по виду разрешенного использования», — сказал глава агентства.

Козлов, в свою очередь, попросил администрацию Приморского края провести служебное расследование, а также «выехать с заявителем в Хасанский район и показать на местности причину, по которой первоначальный участок не может быть выдан, и предложить другие варианты».

В ходе «прямой линии» Путин пообещал проверить работу программы «Дальневосточный гектар». По словам президента, в программе «есть некоторые издержки, но она работает».

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