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Обратившемуся к Путину жителю Иваново снизили ставку по ипотеке

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Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru
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Жителю Иваново Дмитрию Верховских, который обратился к президенту России Владимиру Путину во время «прямой линии», снизили ставку по ипотеке. Об этом на встрече с ним и его семьей заявил врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский.

«Когда мы общались в прямом эфире, меня насторожила ставка, которую вы платите. Я попросил банк связаться со мной с тем, чтобы эту ставку понизить», — заявил Воскресенский. Он предположил, что Путин сказал спасибо за то, что ивановец поднял такой вопрос, и добавил, что, пока правится постановление правительства, обратившийся к Путину многодетный отец будет платить 9,5% вместо 13%.

Верховских поблагодарил главу региона за помощь и напомнил, что он упоминал о ситуации в семье своего друга, у которого десять детей и нет даже возможности получить кредит, и попросил помочь им тоже.

Семья Верховских обратилась к президенту по поводу ситуации с ипотекой. Несколько лет назад они взяли жилищный кредит со ставкой 13%. Воспользоваться постановлением правительства о субсидировании ипотеки семьям с детьми они не могут, так как у них родился третий ребенок, а в документе говорится о снижении ставки при появлении второго. Путин ответил, что ипотечная ставка для семей с детьми должна быть снижена до 7%. Это, по его словам, обойдется бюджету примерно в 9 млрд рублей. Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов пообещал, что его ведомство и ЦБ проработают этот вопрос.

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