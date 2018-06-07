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Силуанов пообещал Путину работать над снижением ставок по ипотеке

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Минфин и Центробанк будут работать над снижением ставок по ипотеке.

Ипотека на новостройки и «вторичку» подешевела до 9,3%
Средние ставки по жилищным кредитам продолжили снижение

«Мы принимаем все меры по снижению ставок по ипотечному кредитованию. Средняя ставка сейчас составляет 9,73%», — сказал он в ходе «прямой линии» президента РФ Владимира Путина.

Силуанов напомнил, что некоторое время назад ставка была двузначной.

Министр отметил, что власти РФ принимают программы по дальнейшему снижению ипотечных ставок для отдельных категорий граждан, в первую очередь для семей с двумя и более детьми.

Силуанов подчеркнул, что основная задача –—сделать ипотеку доступной для большинства россиян.

«Это задача наша с Центральным банком — дальше снижать процентные ставки в экономике, держать низкую инфляцию, и это даст возможность еще больше и больше расширять этот инструмент улучшения жилищных условий наших людей».

1 июня «Известия» писали, что средние ставки предложений по ипотечным кредитам снизились до 9,3% по состоянию на 30 апреля 2018 года. Отмечалось, что на снижение ставок повлияли в том числе многочисленные изменения в долевом законодательстве и всё более цивилизованные правила игры на рынке ипотеки.

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