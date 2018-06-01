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Ставки по ипотечным кредитам упали до 9,3%

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Средние ставки предложения по ипотечным кредитам снизились до 9,3% по состоянию на 30 апреля 2018 года. Об этом «Известиям» сообщили в госкомпании «Дом.РФ» (ранее — АИЖК).

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На снижение ставок повлияли в том числе многочисленные изменения в долевом законодательстве и всё более цивилизованные правила игры на рынке ипотеки, в результате чего выдача кредитов на покупку жилья стала для банков менее рискованной.

Например, создан Фонд защиты прав дольщиков. Его средства могут быть направлены на завершение проектов при возникновении проблем у девелопера, что снижает в том числе и риски банка.

В «Дом.РФ» прогнозируют, что уже во втором полугодии 2018 года ставки по ипотеке упадут ниже 9%.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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