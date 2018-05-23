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Греф ожидает снижения инфляции и ставок по ипотеке в 2018 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Председатель правления Сбербанка Герман Греф ожидает дальнейшего снижения ставок ипотечного кредитования в 2018 года, а также падения уровня инфляции.

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Он отметил, что сейчас есть все предпосылки для сохранения тенденции снижения инфляции, а вслед за ней автоматически будут падать и ставки по ипотеке.

«Исходя из той ситуации, которую мы видим сегодня, скорее всего, мы до конца этого года и в следующем году будем видеть снижение ставок», — заявил глава кредитной организации в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Германа Грефа, уровень инфляции в РФ не должен превысить 4% в текущем году, и при таком уровне нынешние ставки по вкладам от 5% годовых выглядят привлекательными для вкладчиков.

21 мая первый зампред Центробанка Ксения Юдаева заявила, что весной 2018 года ставки опустились ниже 10% и достигли исторического минимума — 9,64%.

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