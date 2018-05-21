В ЦБ вновь заявили об историческом минимуме ставок по ипотеке
Ставки по ипотечному кредитованию снизились до минимума весной текущего года. Об этом сообщила первый зампред Центробанка Ксения Юдаева на заседании рабочей группы по отчету регулятора в Госдуме.
«Весной 2018 года они (ставки по ипотеке. — Ред.) достигли 9,64%», — приводит ТАСС слова представителя Банка России.
Предыдущий минимум был зафиксирован в феврале, тогда средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам в рублях снизилась до 9,75%.
Кроме того, регулятор отмечал рост объема выданных кредитов. За март их число составило 118,7 тыс., а общая сумма — 234,7 млрд рублей. Вместе с тем Росреестр зафиксировал увеличение количества ипотечных сделок в Москве в марте 2018 года. Их число возросло до 6,7 тыс. — это на 67% больше показателя за аналогичный период прошлого года.