Прямой эфир

В ЦБ вновь заявили об историческом минимуме ставок по ипотеке

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ставки по ипотечному кредитованию снизились до минимума весной текущего года. Об этом сообщила первый зампред Центробанка Ксения Юдаева на заседании рабочей группы по отчету регулятора в Госдуме.

Всё в дом
Для решения квартирного вопроса застройщикам придется ускорить ввод жилья в эксплуатацию

«Весной 2018 года они (ставки по ипотеке. — Ред.) достигли 9,64%», — приводит ТАСС слова представителя Банка России.

Предыдущий минимум был зафиксирован в феврале, тогда средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам в рублях снизилась до 9,75%.

Кроме того, регулятор отмечал рост объема выданных кредитов. За март их число составило 118,7 тыс., а общая сумма — 234,7 млрд рублей. Вместе с тем Росреестр зафиксировал увеличение количества ипотечных сделок в Москве в марте 2018 года. Их число возросло до 6,7 тыс. — это на 67% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В АРБ назвали сомнительной идею о выдаче ипотеки с 14 лет
Минфин уточнил правила льготной ипотеки для семей с детьми

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017