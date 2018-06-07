Путин пообещал проверить работу программы «Дальневосточный гектар»

В программе «Дальневосточный гектар» есть некоторые издержки, но она работает. Об этом во время «прямой линии» в четверг, 7 июня, сказал президент России Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что необходимо выяснить, нет ли злоупотреблений со стороны чиновников. Он добавил, что сигналы о том, что госслужащие разбирают все хорошие участки, будут перепроверены.

Закон о бесплатной раздаче земель в Дальневосточном федеральном округе (ДВФО) вступил в силу летом 2016 года. Согласно документу, каждый россиянин может получить на пять лет участок размером не более гектара. По истечении этого срока землю можно будет оформить в аренду или получить в собственность. Купля-продажа полученного гектара запрещена.

В марте 2018-го стало известно, что участники программы смогут приватизировать полученную землю до завершения пятилетнего срока при условии его освоения — например, в случае строительства жилого дома и переселения в него.

По данным на февраль, Сахалинская область занимает лидирующие позиции по числу отданных в пользование дальневосточных гектаров. За ней следуют Приморский и Хабаровский края, Республика Саха (Якутия).