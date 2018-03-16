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Получить дальневосточный гектар в собственность можно будет досрочно

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Участники программы по выделению 1 га земельных участков на территории Дальнего Востока могут получить возможность приватизации полученной земли до завершения пятилетнего срока при условии его освоения — например, в случае строительства жилого дома и переселения в него. Об этом рассказал полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Для граждан, желающих возводить жилье, будет бесплатно предоставляться древесина, передает ИА YakutiaMedia. Планируется упростить порядок вырубки кустарниковых растений на участках, которые ранее использовались в качестве земель сельскохозяйственного назначения.

По данным на февраль, Сахалинская область продолжает занимать лидирующие позиции по числу отданных в пользование дальневосточных гектаров. О желании получить землю заявили более 110,6 тыс. россиян, с начала 2018 года принято уже больше 2,5 тыс. заявлений. Среди лидеров по количеству отданных в пользование участков также находятся Приморский и Хабаровский края, Республика Саха (Якутия).

Ранее портал iz.ru сообщал, что интерес к «дальневосточному гектару» начали проявлять иностранцы.

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