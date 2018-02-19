Владелец «дальневосточного гектара» заплатит штраф за вырубку деревьев

Суд обязал владельца «дальневосточного гектара» в Еврейском автономном округе выплатить штраф за вырубку более 150 деревьев. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Отмечается, что мужчина должен будет заплатить муниципалитету 137,1 тыс. рублей.

«По требованию прокуратуры суд обязал возместить ущерб, причиненный в результате незаконной вырубки лесных насаждений в селе Красивом Биробиджанского района ЕАО. <...> На ответчика судом возложена обязанность возместить в доход муниципального образования причиненный ущерб на сумму 137,1 тыс. рублей», –– говорится в сообщении.

Как рассказал сам житель Биробиджана, на взятом в селе Красивом гектаре он планировал организовать кемпинг для туристов неподалеку от памятника участникам Великой Отечественной войны.

Для этого мужчине понадобилось расчистить территорию от деревьев, в связи с чем он и вырубил 155 берез, сосен, тополей и осин.

При этом разрешения на вырубку мужчине не выдавали.

18 февраля портал iz.ru сообщал, что лидирующие позиции по числу отданных в пользование дальневосточных гектаров занимает Сахалинская область. Также больше всего участков отдано в Приморском и Хабаровском краях. По данным Минвостокразвития, получить «дальневосточный гектар» хотят 110,6 тыс. россиян, с начала 2018 года принято уже больше 2,5 тыс. заявлений.