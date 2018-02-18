Сахалинская область остается в числе лидеров по отданным ДВ-гектарам

Сахалинская область продолжает занимать лидирующие позиции по числу отданных в пользование дальневосточных гектаров. Об этом сообщили в пресс-службе Минвостокразвития.

Как отметил министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, программа является востребованной, а граждане страны «хотят получить и берут землю на Дальнем Востоке». По данным ведомства, о желании получить «дальневосточный гектар» заявили более 110,6 тыс. россиян, с начала 2018 года принято уже больше 2,5 тыс. заявлений.

Как отмечает ИА SakhalinMedia, более 43 тыс. заявлений рассмотрено положительно, заключено больше 35,6 тыс. договоров безвозмездного пользования, еще порядка 7 тыс. заявлений находятся на рассмотрении. Средний срок оформления земельного участка по программе «Дальневосточный гектар» составляет 20 дней.

Среди лидеров по количеству отданных в пользование участков также находятся Приморский и Хабаровский края, Сахалинская область и Республика Саха (Якутия).

Ранее портал iz.ru сообщал, что интерес к «дальневосточному гектару» начали проявлять иностранцы.