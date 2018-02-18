Прямой эфир

Сахалинская область остается в числе лидеров по отданным ДВ-гектарам

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сахалинская область продолжает занимать лидирующие позиции по числу отданных в пользование дальневосточных гектаров. Об этом сообщили в пресс-службе Минвостокразвития.

Как отметил министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, программа является востребованной, а граждане страны «хотят получить и берут землю на Дальнем Востоке». По данным ведомства, о желании получить «дальневосточный гектар» заявили более 110,6 тыс. россиян, с начала 2018 года принято уже больше 2,5 тыс. заявлений.

Как отмечает ИА SakhalinMedia, более 43 тыс. заявлений рассмотрено положительно, заключено больше 35,6 тыс. договоров безвозмездного пользования, еще порядка 7 тыс. заявлений находятся на рассмотрении. Средний срок оформления земельного участка по программе «Дальневосточный гектар» составляет 20 дней.

Среди лидеров по количеству отданных в пользование участков также находятся Приморский и Хабаровский края, Сахалинская область и Республика Саха (Якутия).

Ранее портал iz.ru сообщал, что интерес к «дальневосточному гектару» начали проявлять иностранцы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Часть Сахалина может стать недоступной для программы «гектар»
Москвич взял по программе «дальневосточный гектар» остров для квестов

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017