Название нового поселка на Дальнем Востоке выбирают голосованием

Жители Хабаровского края голосуют за название поселка, который создается с нуля в месте компактного расположения «дальневосточных гектаров».

Опрос местных жителей проводится в Кругликовском сельском поселении, в границах которого появится новый поселок. Варианты названий предлагали сами хабаровчане. Наиболее популярным вариантом среди уже живущих в сельском поселении людей стало «Дальневосточное», а среди тех, кто взял «дальневосточные гектары», большинство отдают голос за «Радужное», сообщает агентство «Хабаровский край сегодня».

Создание населенного пункта с нуля в Хабаровском крае проходит впервые. Поселок появится на месте, где около 600 человек компактно взяли «дальневосточные гектары». При этом голоса за новое название могут отдать только уже живущие на территории Кругликовского сельского поселения граждане. Голоса людей, которые взяли «гектары», но пока еще их не освоили, приниматься не будут.

Региональный закон о создании нового поселка уже прошел первое чтение в Законодательной думе Хабаровского края, принять его планируется к концу февраля.