Прямой эфир

Название нового поселка на Дальнем Востоке выбирают голосованием

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жители Хабаровского края голосуют за название поселка, который создается с нуля в месте компактного расположения «дальневосточных гектаров».

Опрос местных жителей проводится в Кругликовском сельском поселении, в границах которого появится новый поселок. Варианты названий предлагали сами хабаровчане. Наиболее популярным вариантом среди уже живущих в сельском поселении людей стало «Дальневосточное», а среди тех, кто взял «дальневосточные гектары», большинство отдают голос за «Радужное», сообщает агентство «Хабаровский край сегодня».

Создание населенного пункта с нуля в Хабаровском крае проходит впервые. Поселок появится на месте, где около 600 человек компактно взяли «дальневосточные гектары». При этом голоса за новое название могут отдать только уже живущие на территории Кругликовского сельского поселения граждане. Голоса людей, которые взяли «гектары», но пока еще их не освоили, приниматься не будут.

Региональный закон о создании нового поселка уже прошел первое чтение в Законодательной думе Хабаровского края, принять его планируется к концу февраля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Владелец «дальневосточного гектара» заплатит штраф за вырубку деревьев
Сахалинская область остается в числе лидеров по отданным ДВ-гектарам

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017