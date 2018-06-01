Все жители села в Хабаровском крае получили «дальневосточные гектары»

В Хабаровском крае каждый житель села Орель-Чля получил от государства землю по закону о «дальневосточном гектаре». Все подали заявки, чтобы законно проживать на ранее занятых участках. По словам главы Николаевского района Анатолия Леонова, люди воспользовались возможностью, чтобы оформить право собственности на свои наделы.

Как сообщает пресс-служба Минвостокразвития России, Орель-Чля стало победителем конкурса по результатам реализации закона о «гектаре», который проходил в Хабаровском крае. Село получило награду в размере 2,15 млн рублей. Местная администрация закупит на эти деньги бульдозерную технику. Глава района сказал, что жители берут в аренду участки для реализации своих бизнес-идей, пишет Vostokmedia. Люди предлагают проекты в сфере туризма, рыбалки, сельского хозяйства и организации погрузочно-разгрузочных работ.

Как сообщал портал iz.ru, инициативная группа во главе с защитником природы Романом Шатровым планирует объединить «дальневосточные гектары» в районе бухты Тихой на Сахалине, чтобы создать там парк с туристическими тропами. Идею поддерживает Минвостокразвития России. Социальный проект предполагает развитие рекреации, привлечение инвестиций и сохранение объектов природы.