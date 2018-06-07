Многодетная мать из Томской области прокомментировала свой вопрос Путину

Многодетная жительница Томской области Наталья Журова прокомментировала свой вопрос президенту России Владимиру Путину, который она задала в ходе «прямой линии».

Женщина пожаловалась главе государства, что в 2010 году встала на очередь для получения земельного участка, положенного по закону. За восемь лет семья в этом списке с 734-го места поднялась не выше 300-го.

«За 8 лет никакой информации не давали. Мне сказали, если было бы четверо детей, дали бы сейчас. А так как у нас трое, стоим на очереди, как все семьи. Сказали, ждите еще лет шесть. С каждым годом побольше участков выделяют. Если ждать еще восемь лет, мне будет 52 года — когда работать на этой земле? У нас дети растут, хотели приучить их к труду», — приводит слова Журовой РЕН ТВ.

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин поручил разобраться в этой проблеме и договорился о личной встрече с женщиной.

Кроме того, в ходе «прямой линии» Путин пообещал проверить работу программы «Дальневосточный гектар». По словам президента, в программе «есть некоторые издержки, но она работает».