Новый тепличный комплекс строят в Липецкой области за 7 млрд рублей

Новый тепличный комплекс для выращивания томатов начали возводить в Хлевенском районе Липецкой области. Объем инвестиций составил более 7 млрд рублей.

Как рассказал глава администрации Липецкой области Олег Королев, данное направление является перспективным и позволит региону быть одним из ведущих производителем овощей закрытого грунта в России, сообщает Lipetskmedia.

Объем инвестиций в реализацию проекта составил 7,2 млрд рублей. Параллельно с тепличным комплексом начали строить комплекс хранения овощей. Реализация этого проекта составит порядка 675 млн рублей. В дальнейшем в планах построить крупнейший завод по переработке огородной продукции.

Помимо этого, на территории села Отскочное создается селекционный центр по выращиванию репродукции семян элиты и суперэлиты зерновых, зернобобовых и картофеля.