Производство яблок запускают в Нижегородской области

Порядка 60 га интенсивных яблоневых садов появится в Нижегородской области. Сельхозпроизводители получат компенсацию на производство фруктов.

Выращивание яблок начало активно развиваться в регионе в 2018 году. Сады планируется заложить в Шарангском, Воротынском и Ардатовском районах. Руководство Нижегородской области ожидает, что местная продукция появится на прилавках в течение нескольких лет. Это позволит серьезно сдержать рост стоимости яблок, сообщает ИА «НьюсНН».

На закладку садов фермеры могут получить компенсацию, которая составит до 320 тыс. рублей за каждый гектар.

В целом в 2018 году господдержка сельского хозяйства в Нижегородской области увеличена на 15,7%. Планируется запуск девяти молочных комплексов.