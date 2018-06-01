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Производство яблок запускают в Нижегородской области

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Порядка 60 га интенсивных яблоневых садов появится в Нижегородской области. Сельхозпроизводители получат компенсацию на производство фруктов.

Выращивание яблок начало активно развиваться в регионе в 2018 году. Сады планируется заложить в Шарангском, Воротынском и Ардатовском районах. Руководство Нижегородской области ожидает, что местная продукция появится на прилавках в течение нескольких лет. Это позволит серьезно сдержать рост стоимости яблок, сообщает ИА «НьюсНН».

На закладку садов фермеры могут получить компенсацию, которая составит до 320 тыс. рублей за каждый гектар.

В целом в 2018 году господдержка сельского хозяйства в Нижегородской области увеличена на 15,7%.  Планируется запуск девяти молочных комплексов.

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