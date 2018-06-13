Агропромышленная выставка пройдет в одном из сел Брянской области

В селе Кокино Выгоничского района Брянской области 14 июля пройдет VIII агропромышленная выставка «День поля — 2018». На мероприятии ожидается более 10 тыс. участников, более 200 компаний, имеющих самое непосредственное отношение к сельскому хозяйству — производители семян, средств защиты растений, удобрений, сельскохозяйственной техники.

Впервые День поля прошел в 2010 году в поселке Меленск Стародубского района. В 2013-м гостей принимала агрофирма «Культура» в поселке Добрунь Брянского района. Там были продемонстрированы передовые технологии производства картофеля, овощей, зерновых. Об этом сообщает NASHBRYANSK.RU.

Напомним, в апреле правительство России одобрило выделение 5,32 млрд рублей из резервного фонда на реализацию инвестиционных проектов по развитию агропромышленного комплекса страны (АПК).