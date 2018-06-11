Чрезвычайная посевная

Режим ЧС был введен в начале лета сразу в нескольких областях Сибирского федерального округа. Из-за аномально холодной погоды и — главное — затянувшихся дождей местные аграрии не успевают закончить посевную в срок. В Новосибирской области уже заявили, что речь идет почти о 500 млрд рублей недополученных доходов. Для многих фермеров плохие погодные условия наложились на финансовые трудности, возникшие еще осенью прошлого года, — после того как большинству хозяйств удалось собрать большой урожай, цены на зерно в регионе заметно упали. Что сейчас происходит в СФО, который производит до 20% урожая зерновых в стране, разбирался портал iz.ru.

Экстренные меры

В начале июня о планах ввести режим чрезвычайной ситуации заявили в Новосибирской области. Как пояснил врио министра сельского хозяйства области «РИА Новости», к началу месяца в день там засевали около 37 тыс. га при норме в 97 тыс. га.

«Режим чрезвычайной ситуации на территории Новосибирской области в связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями и в целях устранения угрозы продовольственной безопасности введен в регионе. Соответствующее постановление №241-п, одобренное на заседании регионального правительства 7 июня, подписал глава региона Андрей Травников», — говорится на сайте областного министерства сельского хозяйства.

Зерно_1 Посевы на затопленном водой поле Фото: РИА Новости/Александр Подгорчук

Одновременно к режиму чрезвычайной ситуации начали готовиться в соседней Омской области — там было засеяно около 50% площадей, хотя по планам посевная кампания в начале июня должна была приближаться к завершению. Аналогичные меры были приняты и в ряде районов Томской области.

В Алтайском крае сначала говорили, что рассчитывают нагнать планы по посевной после потепления в начале июня, но в итоге и там сообщили, что вводят режим чрезвычайной ситуации.

«Сегодня, 6 июня, о введении режима чрезвычайной ситуации на территории Алтайского края объявил временно исполняющий обязанности губернатора Виктор Томенко. Он провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности правительства Алтайского края», — сообщается на сайте ведомства.

Зерно_2 Сотрудник сельхозяйственного производительного кооператива Тарского района Омской области загружает рожь в сеялку во время посевных работ Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

Причиной везде послужила не только холодная, но и влажная погода: из-за постоянных дождей земля стала вязкой, и работники сельского хозяйства часто просто не могли приступить к севу. В Алтайском крае, например, успели засеять на 900 тыс. га меньше, чем в прошлом году. Всего аграриям осталось засеять почти 1,5 млн га. При этом, по оценкам местного Минсельхоза, вызревать растения будут с отставанием на 1,2–2 недели.

В Новосибирской области в этом году планировали засеять 2,4 млн га, из которых 2 млн га должны были пойти под зерновые.

В Национальном союзе зернопроизводителей России порталу iz.ru сообщили, что обеспокоены складывающейся в СФО ситуацией.

— Это первый раз за многие годы, когда чрезвычайная ситуация объявляется непосредственно во время проведения посевной, — рассказал президент Национального союза зернопроизводителей России Павел Скурихин.

Зерновой пояс России

При этом Сибирь является одним из главных поставщиков высококачественной пшеницы в стране. Алтайский край, а также Омская и Новосибирская области наряду с Кемеровской входят в так называемый зерновой пояс России.

По данным Национального союза зернопроизводителей России, Сибирь поставляет около 20% от всего объема зернового производства страны. Из-за особенностей климата в регионе возделываются в основном яровые зерновые культуры (которые засевают весной), озимые — те, которые, наоборот, сеют осенью, — тут практически не производят. Это, в свою очередь, повышает производственные риски. Однако, говорят специалисты, именно местные погодные условия позволяют выращивать в Сибири пшеницу высокого класса, которую затем для улучшения продукции используют мукомолы, в том числе и в других регионах страны.

Зерно_5 Посевная в Павловском районе Алтайского края Фото: РИА Новости/Андрей Каспришин

Пока проблема с посевной в Сибири носит скорее региональный характер, но по местным жителям ударит сильно, рассказал порталу iz.ru академик РАСХН, заместитель вице-президента РАН, доктор технических наук Юрий Лачуга.

— Это скорее локальная проблема, общероссийской она вряд ли станет, но для Сибири будет весьма значима, поскольку ситуация с погодными условиями, скажем так, резко необычная, — отметил он.

По состоянию на 2015 год, по данным исследования Международного независимого института аграрной политики, сельское население составляло почти треть (27%) от общего числа проживающих в СФО людей. В Алтайском крае этот показатель составляет около 50%. То есть проблемы в сельскохозяйственном секторе, скорее всего, скажутся на жизнях многих жителей региона.

Спасительная ЧС

Режим ЧС, по заявлениям местных властей, — в первую очередь способ помочь работникам сельского хозяйства.

Согласно федеральному закону «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», ЧС может возникнуть из-за аварии, природных явлений, стихийного бедствия или катастрофы, «которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей».

В данном случае об угрозе жизни и здоровью речи не идет, однако сложные погодные условия наверняка ударят не только по региональным бюджетам, но и по бюджетам местных предприятий.

В Новосибирской области уже заявили, что, вероятнее всего, область в этом году недосчитается 240 тыс. т зерна. Это около 17% от ожидавшегося урожая. Недополученный доход в минсельхозе области оценили почти в полмиллиарда (480,6 млн) рублей.

Зерно_6 Президент Национального союза зернопроизводителей России Павел Скурихин Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

К тому же многие предприятия еще весной 2017-го воспользовались государственными мерами поддержки — льготными кредитами, которые выдавались под 5% годовых. Когда осенью 2017-го прибыль оказалась меньше ожидаемой, говорят в Национальном союзе зернопроизводителей России, местные власти содействовали пролонгации кредитных договоров без увеличения процентной ставки, рассчитывая, что сельхозпредприятия погасят их в 2018 году.

Введение ЧС может помочь фермерам объяснить банкам и государственным органам, выдавшим дотации, почему расходы превысили ожидаемые, а урожай, наоборот, оказался намного меньше. И — возможно, — позволит добиться еще одного пролонгирования кредитов.

«Это даст омским аграриям возможность документально обосновать причины срыва плана по посевным площадям и валовому сбору урожая, на выполнение которого они получили 700 млн рублей государственной поддержки», — цитирует ТАСС министерство сельского хозяйства Омской области.

Зерно_3 Рабочий за рулем сельскохозяйственной машины во время посевных работ Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Так, продолжить «взаимодействие с руководителями банковских структур» по вопросам льготного кредитования планируют в Алтайском крае, следует из сообщения краевого минсельхоза.

Никаких гарантий того, что банки пойдут на встречу, у сельскохозяйственников пока нет. Однако без этих кредитов, считает Павел Скурихин, многие хозяйства просто не смогут продолжать свою деятельность.

Кроме того, если ситуация продолжит усугубляться, не исключено, что режим ЧС позволит регионам обратиться за дополнительной поддержкой к Минсельхозу. Пока, впрочем, о таких планах неизвестно, но в Новосибирской области уже заявили о необходимости подготовить для федерального минсельхоза пакет предложений об изменении условий выполнения целевых показателей.

«Голодный год»

При этом погода — не единственная трудность, с которой столкнулись сибирские аграрии. Даже хороший урожай здесь иногда создает трудности. Так, в прошлом году в Сибири, как и по всей России, собрали рекордное количество зерна.

Но из-за отсутствия развитой транспортной инфраструктуры его просто не смогли вывезти и сбыть в других частях страны: железнодорожные перевозки здесь обходятся слишком дорого. В итоге большая часть продукции оказывается замкнута на федеральном округе, а емкость внутреннего регионального рынка все-таки ограничена — особенно в условиях, когда большинству хозяйств удается собрать хороший урожай.

В результате цены на зерно в Сибири осенью 2017-го упали до уровня себестоимости, а иногда и ниже, что опять же привело к финансовым потерям.

— Сейчас всё производство зерновых (в Сибири. — Прим. iz.ru) замкнуто на внутреннем рынке. Это привело к тому, что два года подряд, в 2016 и 2017 годах, в регионе, который в основном работает только на внутреннее потребление, производилось около 15 млн т зерна, в то время как региональное потребление находилось на уровне 12 млн т. То есть производство всегда было профицитным, — пояснил Павел Скурихин.

Зерно_8 Уборка урожая пшеницы на полях Безменовского производственного участка Черепановского района Новосибирской области Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

В 2016-м аграриям помогли зерновые закупочные интервенции — часть зерна выкупило государство. В 2017-м их не проводилось, вместо этого власти субсидировали железнодорожные перевозки. Но даже после введения льготных железнодорожных тарифов предприятиям в итоге пришлось осенью сбывать оставшееся зерно трейдерам и элеваторам по невыгодным для себя ценам.

Именно недостаточное участие в этой цепочке государства — наряду с транспортными сложностями, — называет в числе основных проблем Сибири академик РАСХН Юрий Лачуга.

— Должна быть регулирующая роль государства, которое отслеживает ситуацию и управляет процессом, как это делают во всем мире. И не надо все сваливать на рынок — иначе мы расписываемся в собственной беспомощности, идем по линии стихии. Этого в системе ценообразования в зерновом хозяйстве быть не должно, — подчеркнул эксперт.

Сейчас в Сибири цены на зерно резко начали расти — с 5–7 тыс. рублей до 11 тыс. рублей за тонну: опасаясь предстоящего неурожая, перерабатывающие предприятия запасаются прошлогодним зерном. Но выиграют на этом по большей части именно перекупщики, а не производители.

Зерно_7 Выгрузка пшеницы на зерновом току хозяйства в Тогучинском районе Новосибирской области Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

— Для тех хозяйств, у которых какие-то запасы зерна остались, рост цен сейчас, конечно, будет подспорьем после восьмимесячного «голодного года». У многих по итогам прошлой осени образовались долги по зарплатам и налогам, — напомнил Павел Скурихин.

Справедливости ради, о проблемах со сбытом специалисты говорят далеко не первый год. Еще в 2011 году о сложностях с вывозом зерна из Сибири писал «Эксперт». И если погодные условия здесь — величина переменная, то проблему с транспортным обеспечением региона надо решать системно, убежден Юрий Лачуга.

— Избыток и недостаток зерна — это две одинаковые проблемы. Просто в первом случае его везут в одну сторону, во втором — в другую. Но весь механизм должен быть отработан и управляем, — подчеркнул эксперт.