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Власти Новосибирской области готовятся к ЧС в сельском хозяйстве

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Чрезвычайную ситуацию прогнозируют новосибирские власти в связи с погодными условиями. Из-за низких температур и увлажнения почвы посевная кампания проходит низкими темпами.

По данным министерства сельского хозяйства, сложившиеся в регионе условия ставят под угрозу исполнение плана ярового сева. Аграриям мешает переувлажнение почвы, вызванное обильными осадками и низкими температурами. В большинстве районов Новосибирской области температура воздуха на 5–6 градусов ниже климатической нормы, пишет vn.ru.

В среднем за сутки производителям удается засеять площадь до 31 тыс. га, хотя плановый показатель составляет 97 тыс. га. По данным на 28 мая, засеяно лишь 24% запланированных площадей.

Региональное правительство будет решать вопрос о введении режима чрезвычайной ситуации. Пока под критерии ЧС подпадают не все районы Новосибирской области.  

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