Саранча угрожает посевам фермеров в Дагестане

Армия голодных насекомых угрожает посевам фермеров. Саранчи так много, что поля в 300 га становятся пустыми за пару дней. В Ногайском районе Дагестана — режим ЧС. Жители собирают деньги на покупку химикатов для борьбы с вредителем.

Саранча в этих краях появляется каждый год в начале мая. Сначала марокканский вид, позже приходит азиатский — крупнее и прожорливее. Прогнозы на урожай пока неутешительные. В 2017-м голодные насекомые нанесли многомиллионный ущерб фермерам.