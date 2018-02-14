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Аграриям сохранят льготы

В прошлом году Россельхозбанк предоставил работникам села более 1 трлн рублей заемных средств
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Фото: РИА Новости/Александр Астафьев
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Российский агропром будет по-прежнему получать льготные кредиты. На встрече с председателем правления Россельхозбанка Дмитрием Патрушевым глава правительства России Дмитрий Медведев оценил итоги деятельности финансовой организации как «вполне достойные». Премьер-министр напомнил, что этот банк — крупнейший кредитор отечественного агропрома.

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Россельхозбанк (РСХБ) является ключевым участником механизма льготного кредитования аграриев по линии Минсельхоза. В январе прошлого года финансовая организация и министерство заключили соглашение о предоставлении заемных средств организациям АПК по ставке не выше 5%. Согласно материалам банка, в нынешнем году общая сумма заявок на кредиты уже достигла 53 млрд рублей.

— Мы договорились о сохранении практически всех инструментов государственной поддержки, включая льготное кредитование для аграрных производителей, для села. Хотел бы, чтобы Россельхозбанк в этом смысле сохранял свою долю на рынке, оставался основным банком для кредитования и финансирования сезонных работ, то есть оперативной деятельности, и для инвестиционных кредитов, и для тех производителей, которые относятся к категории малого и среднего бизнеса на селе. Это исключительно важно, — обратился к руководителю банка Дмитрий Медведев.

Общий кредитный портфель Россельхозбанка на 1 января 2018 года составил 1,9 трлн рублей. При этом заемщикам из АПК в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства в 2017 году РСХБ выдал 1,1 трлн.

— Однозначно могу сказать, что поддержка акционеров позволяет нашему банку исполнять установленные показатели по росту кредитования реального сектора экономики, в первую очередь агропромышленного комплекса, который является нашим основным клиентом. По кредитованию реального сектора экономики мы даже несколько опережаем рынок, — заявил Дмитрий Патрушев.

На этой неделе Дмитрий Медведев поручил Минсельхозу и Минфину внести в правительство предложения о выделении 7 млрд рублей из резервного фонда на мероприятия госпрограммы развития сельского хозяйства. Министерствам также поручено обеспечить сохранение объемов господдержки агропромышленного комплекса не ниже уровня 2017 года. Общий объем инвестиций должен составить не менее 240 млрд рублей.

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