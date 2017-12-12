Зарплаты аграриев растут самыми быстрыми темпами

Доходы занятых в сельском хозяйстве увеличились на 24% за шесть лет. У них самые быстрые темпы роста зарплат за исследуемый период, указано в мониторинге Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС). Примечательно, что импортозамещение стало лишь одним из драйверов. Другие причины вполне рыночные: низкая конкуренция и развитие технологий. По оценкам экспертов, аграрный сектор в России в перспективе десяти лет изменится до неузнаваемости. От крестьянской модели труда он переходит к высокотехнологичной, технологически и интеллектуальноемкой. Это приведет к дальнейшему росту зарплат в этой сфере.

По данным мониторинга РАНХиГС, с 2010 года зарплаты в сельском хозяйстве увеличивались самыми быстрыми темпами в России. Рост составил 24,1%. На втором месте — доходы учителей и занятых в сфере образования (23,3%), на третьем — заработки в сфере ЖКХ и соцуслуг (21,8%). А вот доходы занятых в торговле, строительстве и финансовой деятельности, напротив, с 2010 года снизились.

Хотя зарплаты аграриев увеличиваются опережающими темпами, уровень доходов в этой сфере все еще отстает от среднероссийского. В 2016 году он составлял 36,7 тыс. рублей. А трудящиеся в отрасли сельского хозяйства получали лишь 21,4 тыс. рублей. В образовании средние зарплаты в прошлом году были на уровне 28,1 тыс. рублей, в здравоохранении — 30 тыс. рублей, в ЖКХ и соцуслугах — 32,3 тыс. рублей. Для сравнения: в финансовой деятельности средний доход — 78 тыс. рублей, а в добыче полезных ископаемых — 69,7 тыс. рублей. Тем не менее рост зарплат в первой группе происходил на фоне их снижения во второй. Таким образам, разрыв между доходами в прошлом году сокращался.

По мнению экспертов, в последние три года зарплаты аграриев поднимались особенно быстро благодаря программам импортозамещения. Государственная финансовая поддержка отрасли помогла повысить ее рентабельность, а использование новых технологий привело к росту заработков. Если раньше труд был ручным, то сейчас всё большую долю в штатах агрокомпаний занимают инженеры, исследователи и ученые. Такие сотрудники вдвое-втрое дороже, чем требовались хозяйствам еще десять лет назад.

— Технические специальности в сельском хозяйстве будут востребованы всё больше. И даже не сколько технические, сколько биотехнические. Нужны руководители, инженеры, которых у нас даже иногда и нет в стране и мы их приглашаем из-за границы, — отметила директор по маркетингу Kelly Services CIS Жанна Волкова.

Исполнительный директор «СовЭкон» Андрей Сизов считает, что главная причина роста зарплат в сельском хозяйстве — это их отстающий от среднероссийского уровень. Потенциал для продолжения этой тенденции всё еще сохраняется, уверен он.

— Важно, что высокими темпами росла и производительность труда в сельском хозяйстве, существенно обгоняющими рост производительности во всей экономике. Если она продолжит увеличиваться, то продолжат расти и зарплаты, — уверен он.

Спрос на высококвалифицированных специалистов агроотрасли нередко превышает предложение, отметила Жанна Волкова. Она напомнила, что в течение долгого времени выпускники высших сельскохозяйственных учебных заведений не шли работать по специальности из-за низких доходов. Поэтому специалистов в этой сфере очень мало. Те, что есть, в том числе молодые выпускники вузов, стали сейчас очень востребоваными.

Дефицит высококвалифицированных кадров в агросфере будет и дальше основным драйвером роста доходов, уверена гендиректор Института аграрного маркетинга Елена Тюрина.

— Чем крупнее предприятие, тем выше зарплата. Сейчас крупный бизнес пришел в мясное животноводство, тепличные комплексы, перерабатывающие предприятия, которые тоже входят в холдинги по переработке мяса. В растениеводстве зарплаты поменьше. Зарплаты зависят еще от региона. Если в нем много крупных предприятий, соответственно, там идет борьба за специалистов, — рассказала она.

По ее словам, в Пензенской области одна агрокомпания долго не могла найти специалистов, поэтому была вынуждена установить предложения по зарплатам на уровне значительно выше рынка. Это позволило предприятию переманить специалистов из других регионов.

Как отмечал Центр стратегических разработок в своем недавнем исследовании по агрорынку, его развитие привело к высокой концентрации производств в отдельных кластерах. Результатом применения современных технологий стало резкое сокращение численности занятых в сельском хозяйстве, его «очаговый» характер. Со временем это становится проблемой для самих агрохолдингов, так как они не могут набрать квалифицированную рабочую силу на месте, вынуждены привлекать ее со стороны, расходовать средства на строительство жилья и увеличивать зарплату, чтобы удержать работников.