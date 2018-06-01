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Режим ЧС введен в Омской области из-за низких темпов засева полей

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Аграрии в Омской области значительно отстают от привычных темпов посевной кампании. В связи с этим в регионе вводится режим ЧС.

Сельхозпроизводителям значительно мешает переувлажнение почвы и низкие температуры. Посевная кампания проходит в экстремальных условиях. Обычно поля полностью засеивали к 5 июня, однако на данный момент кампания завершена лишь на 53%. По данным областных властей, есть риск, что не все предприятия смогут провести работы в срок и в запланированном районе. Об этом пишет ИА «Город55».

Врио губернатора Омской области подписал распоряжение о введении режима чрезвычайной ситуации на территории всего региона. Это позволит аграриям обосновать, почему план по посевной кампании был сорван. Ранее режим ЧС предполагалось объявить только в отдельных районах.

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