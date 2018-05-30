Более 10 жителей Омска госпитализировали после укусов клещей

В больницы Омска с подозрением на клещевой энцефалит было госпитализировано четыре человека, с подозрением на клещевой боррелиоз — восемь человек. В общей сложности на территории Омской области за помощью после укусов обратились 1115 человек.

По данным регионального Роспотребнадзора, с жалобами на присасывание обратились 1115 человек из которых 438 — дети. На территории Омска зафиксировано 458 случаев укуса клещей, из которых 150 приходится на несовершеннолетних. Госпитализировано 12 человек, сообщает РИА «Омск-информ».

По состоянию на 25 мая 2018 года в общей сложности в Омске было обработано 706,18 га. Специалисты обработали парки, скверы, зоны массового скопления людей для отдыха и летние оздоровительные учреждения.