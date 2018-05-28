Роспотребнадзор назвал лидирующие по укусам клещей регионы

Более 129 тыс. жителей России за последние два месяца обратились в больницы после укусов клещей. Об этом свидетельствуют данные мониторинга Роспотребнадзора.

В ведомстве напомнили, что с 15 марта текущего года во всех федеральных округах запущен еженедельный мониторинг за клещевым вирусным энцефалитом и другими инфекциями, передающимися клещами.

«По состоянию на 18 мая 2018 года, согласно данным мониторинга, в медицинские организации обратились более 129 тысяч пострадавших от укусов клещей, в том числе 36 тысяч детей», — сказано в сообщении.

При этом в Роспотребнадзоре подчеркивают, что нынешние показатели не превышают ежегодные средние значения.

Наибольшее число обращение зафиксировано в Кемеровской, Свердловской, Иркутской и Вологодской областях и в Санкт-Петербурге.