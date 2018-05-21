Почти 90 тыс. россиян за два месяца обратились к врачам после укусов клещей

За два месяца почти 90 тыс. россиян обратились в медучреждения с жалобами на укусы клещей.

«По состоянию на 18 мая 2018 года, согласно данным мониторинга, в медицинские организации обратились более 89 тыс. пострадавших от укусов клещей», — сказано на сайте Роспотребнадзора.

При этом отмечается, что в целом люди стали обращаться с подобными жалобами к врачам на 5% реже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наибольшее количество пострадавших отмечается в Кемеровской, Иркутской, Свердловской областях, Алтайском крае, а также Санкт-Петербурге. На 18 мая в России зарегистрировано 15 случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом и 138 случаев заболевания клещевым иксодовым боррелиозом. Данные показатели не превышают среднемноголетних значений.

Ранее специалисты предупреждали жителей Москвы об активизации энцефалитных клещей в Подмосковье. С 15 марта больше 52 тыс. россиян обратились за медицинской помощью.