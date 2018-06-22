Аграриям помогут с горючим

В большинстве регионов России посевная кампания прошла достаточно гладко. По данным Министерства сельского хозяйства, яровой посев по стране проведен почти на 96%. В южных регионах уже началась уборка зерновых и зернобобовых. Об этом председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил на совещании по обеспечению проведения в 2018 году сельскохозяйственных уборочных работ. По его словам, урожай тепличных овощей уже вырос, на начало июня их собрали на 17% больше, чем в прошлом году. Неплохими темпами идет и заготовка кормов. В ходе совещания отдельное внимание было уделено вопросу повышения цен на горюче-смазочные материалы (ГСМ) в сельском хозяйстве.

Цены на дизельное топливо на начало лета составляют порядка 52,5 тыс. рублей за тонну. Этот вопрос недавно обсуждался на совещании у президента с членами правительства. Повышение цен на ГСМ создает риск для подготовки и своевременного проведения уборочных и осенних полевых работ, в период проведения которых расходы сельхозтоваропроизводителей на ГСМ традиционно увеличиваются вдвое по сравнению с расходами на посевную кампанию.

При этом, если объем потребления ГСМ сельхозпроизводителями в период проведения посевной кампании составил 1,7 млн т, то прогнозный объем на проведение уборочных и осенних полевых работ составляет 3,7 млн т. И учитывая, что в структуре общей себестоимости производства доля ГСМ занимает порядка 10%, рост цены на топливо, произошедший в текущем году, повлечет за собой ряд дополнительных трат сельхозтоваропроизводителей. Это может отразиться на цене конечной продукции. Правительство компенсирует аграриям потери, связанные с ростом цен на топливо.

— Мы примем решение, я такое решение подпишу о компенсации потерь, связанных с ростом цен на бензин и дизельное топливо, — сказал Дмитрий Медведев. — Наши сельхозтоваропроизводители не должны остаться без государственной поддержки в случае необходимости. Мы эту тему затрагивали недавно, в среду, на совещании, которое было у президента, и договорились, что сегодня на селекторе к этому вопросу еще раз вернемся, для того чтобы определиться с параметрами поддержки для целей стабильного снабжения горюче-смазочными материалами.

По данным Минсельхоза, из-за роста цен на ГСМ дополнительные затраты аграриев увеличились на 11,9 млрд рублей в этом году. Речь идёт о 28 тыс. сельхозпредприятий (55% от общего их числа).

— Нужно следить за ситуацией с ценами на горюче-смазочные материалы. Профильные министерства и ведомства, Минсельхоз, руководители регионов должны эту ситуацию самым тщательным образом отслеживать, — заявил председатель правительства. — Нужно заниматься своевременным доведением до сельхозтоваропроизводителей денег. Сначала в региональные бюджеты, из региональных бюджетов деньги должны доходить до сельхозтоваропроизводителей. Здесь главное, чтобы не было избыточных бюрократических проволочек.

За прошлый год в целях обеспечения ускоренного развития агропромышленного комплекса и повышения конкурентоспособности российской сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешнем рынках, на развитие сельского хозяйства из федерального бюджета направлены субсидии в сумме 143,9 млрд рублей.

Был введен механизм льготного кредитования, который позволяет организациям агропромышленного комплекса не отвлекать собственные оборотные средства на уплату части процентной ставки и не ожидать их последующего возврата в виде субсидий, как это происходило при ранее действовавшей системе. На реализацию данной меры направлено 9,1 млрд рублей.

Начиная с 2017 года применяется новый механизм государственной поддержки сельского хозяйства — единая субсидия, объединяющая ряд ранее существовавших направлений субсидирования. На ее финансовое обеспечение направлено 39,1 млрд рублей.