Чувство Родины

Миллионы граждан страны 12 июня в 27-й раз отметили День России. Центром празднования традиционно стала Москва: концерт на Красной площади собрал десятки тысяч зрителей. В регионах страны прошли парады дружбы и фестивали национальных культур. Жители Крыма отметили День России автопробегом по недавно открывшемуся Крымскому мосту, а в Екатеринбурге активисты патриотического движения Putin Team поздравили соотечественников с высоты птичьего полета. Во время синхронного прыжка с парашютами они развернули в небе российский триколор. Во многих городах страны праздник завершился масштабными праздничными салютами.

День России (до 2002 года — День принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР) стал официальным государственным праздником в 1992 году согласно указу первого президента РФ Бориса Ельцина. Официальное название «День России» закрепилось за 12 июня в 2002-м, когда в силу вступил новый Трудовой кодекс, в котором были указаны новые праздничные дни. В праздновании Дня России традиционно принимают участие миллионы россиян во всех регионах страны. По данным МВД, в 2018 году в посвященных 12 июня торжествах приняли участие более 7 млн человек.

В Москве основные мероприятия развернулись на Тверской площади и в городских парках. На столичных площадках организаторы создали семь зон, посвященных разным историческим этапам жизни страны: «Время классики», «Становление нового государства», «Страна победившего социализма», «Оттепель», «Время перемен», «Время новой России» и «Современность». В каждой из них москвичей и гостей столицы ждали многочисленные спортивные турниры, мастер-классы, чаепития и встречи с известными блогерами. Так, на фестивале «День России. Московское время» детей учили расписывать футболки, делать фоторамки и самостоятельно печь коврижки.

В Курганской области День России отметили парадом национальностей, а в Тюмени — областным фестивалем национальных культур «Мост дружбы». Около 2,5 тыс. человек из 162 городов 12 июня приняли участие в полумарафоне, который состоялся в Костроме в рамках проекта «Бегом по Золотому кольцу». Вологодские байкеры в честь праздника на одной из площадей выстроили из мотоциклов слово «Россия», а в трех городах России — Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре — добровольцы совместно с общественным движением Putin Team запустили более 300 воздушных змеев.

— Мы решили, что воздушный змей должен стать символом Дня России, поскольку он стремится вверх и парит свободно и легко, как наша страна, — рассказал «Известиям» один из участников мероприятия Putin Team в Краснодаре Дмитрий Кириченко.

Активисты движения поздравили сограждан и с высоты птичьего полета. В Екатеринбурге во время синхронного прыжка с парашютами с высоты 1,5 тыс. м они развернули в небе российский флаг и полотно с хэштегом #ДеньРоссии.

Во многих субъектах 12 июня прошло ежегодное торжественное вручение паспортов. Как правило, свой первый взрослый документ из рук главы региона в этот день получили те, кто отличился, например, во время олимпиад или конкурса «Мы граждане России» и других. Например, врио губернатора Воронежской области Александр Гусев вручил 19 паспортов, а исполняющий обязанности главы Кемеровской области Сергей Цивилев — 16.

В ряде городов в честь праздника прошли спортивные соревнования и автопробеги. По Крымскому мосту проехала автоколонна из 250 машин и квадроциклов с российскими флагами.

Во всех регионах страны 12 июня прошли праздничные концерты. Самый масштабный состоялся на Красной площади в центре столицы. Поздравить россиян на сцену вышли группа «Любэ», Григорий Лепс, Филипп Киркоров, Елена Ваенга, Николай Басков, Александр Розенбаум, Лев Лещенко и многие другие популярные артисты.

Праздничные концерты — очень хорошая традиция, они объединяют общество и связывают людей, которые верят в свое Отечество, заявил «Известиям» народный артист Лев Лещенко.

— Для того чтобы воспитать чувство Родины, чувство патриотизма, важна атрибутика, которая символизирует День России. Она всё та же: кремлевские звезды, государственный российский флаг, Красная площадь. Символы, которые раньше впитывались с самого раннего детства. На некоторое время после перестройки они исчезли. Но когда у народа вновь появилась возможность обратиться к российской государственности, к теме Отечества, люди стали снова сплачиваться воедино, стремиться к тому, чтобы вместе стать единой, сильной, могущественной державой, — добавил он.

День России завершился традиционными праздничными салютами, которые прошли почти во всех регионах страны.