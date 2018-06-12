Российский космонавт с МКС поздравил сограждан с Днем России

Космонавт Олег Артемьев с борта Международной космической станции поздравил россиян с Днем России. Видео опубликовал Роскосмос во вторник, 12 июня.

«В этот день я хочу пожелать вам неизменного чувства гордости за нашу страну, крепкого здоровья, благополучия и новых достижений на благо нашей Родины. С Днем России!», — сказал космонавт

Ранее сообщалось, что в День России в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре проходит массовый запуск воздушных змеев в небо. По задумке добровольцев, которые организовали акцию совместно с общественным движением Putin Team, воздушный змей должен стать символом этого праздника, «поскольку он стремится вверх так же, как стремится к новым горизонтам наше государство».