Десять самолетов разгонят облака над Москвой в День России

Десять самолетов, включая специальный самолет-лабораторию, будут задействованы в разгоне облаков над столицей в День России. Об этом заявил заместитель градоначальника по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Заммэра уточнил, что мероприятия по созданию благоприятной погоды будут проводиться два дня — 12 и 13 июня.

«В случае неблагоприятного прогноза погоды десять самолетов, включая самолет-лабораторию, минимизируют выпадение осадков во время проведения праздничных мероприятий в городе», — отметил Бирюков, добавив, что в небо поднимутся самолеты типа Як-42, Ан-12 и Ан-26.

Ранее столичные власти сообщили, что в рамках торжественных гуляний в Москве предусмотрена обширная развлекательная программа для детей.