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В День России в Москве пройдет более 100 детских мастер-классов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Городские власти подготовили обширную программу для детей на фестивале «День России. Московское время», который пройдет в столице 11 и 12 июня. Об этом в воскресенье, 10 июня, сообщает агентство «Москва».

В парках и на городских площадках пройдут детские спектакли, шоу гимнастов, концерты детских коллективов, а также более сотни творческих и кулинарных мастер-классов. Все мероприятия бесплатны.

Среди прочего, в Измайловском парке можно будет увидеть постановку детского театра «Зазеркалье» «Страсти по Каштанке», в Таганском парке пройдут выступления гимнастов и иллюзионистов. На площади Революции для детей пройдут спектакли, концерты и мастер-классы.

 

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