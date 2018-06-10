В День России в Москве пройдет более 100 детских мастер-классов

Городские власти подготовили обширную программу для детей на фестивале «День России. Московское время», который пройдет в столице 11 и 12 июня. Об этом в воскресенье, 10 июня, сообщает агентство «Москва».

В парках и на городских площадках пройдут детские спектакли, шоу гимнастов, концерты детских коллективов, а также более сотни творческих и кулинарных мастер-классов. Все мероприятия бесплатны.

Среди прочего, в Измайловском парке можно будет увидеть постановку детского театра «Зазеркалье» «Страсти по Каштанке», в Таганском парке пройдут выступления гимнастов и иллюзионистов. На площади Революции для детей пройдут спектакли, концерты и мастер-классы.