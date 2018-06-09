Синоптики рассказали о погоде в День России в Москве

В День России, 12 июня, в Москве выпадет около 10 мм осадков. Об этом сообщили в Гидрометцентре.

По данным синоптиков, 10 июня температура воздуха в столице днем поднимется до 14–16 градусов, 11 июня — до 17–19 градусов тепла, а в День России — до 21–23 градусов. Как передает «Интерфакс», 12–13 июня в Москве может выпасть около 14 мм осадков, местами возможны грозы.

Ранее сообщалось, что по случаю праздника видеоролики с хештегом #МЫРОССИЯ будут транслировать 11 и 12 июня на домах-книжках, а также на медиафасадах на Новом Арбате. Вечером верхнюю часть зданий подсветят триколором. Праздничные плакаты появятся на 650 баннерах на центральных улицах. Кроме того, в связи с праздничными мероприятиями движение в центре Москвы ограничат или перекроют на нескольких улицах с 10 по 13 июня.