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Более 90% граждан России считают себя патриотами

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Социологи зафиксировали самый высокий показатель патриотизма в России с начала «нулевых». О преданности своему народу и отечеству заявили 92% граждан страны. Такие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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На вопрос о том, что такое патриотизм, 59% россиян заявили, что это — любовь к своему государству, не менее 39% понимают под этим стремление к изменению положения дел в стране. Еще 29% респондентов считают, что данный нравственный принцип проявляется в защите России от критики и нападок.

Исследование приурочено к Дню России, который отмечается 12 июня. Телефонный опрос проходил 3 и 4 июня. В нем приняли участие две тысячи человек, сообщается на сайте ВЦИОМ.

В начале июня в ходе опроса россияне назвали самые актуальные проблемы страны. Оказалось, что граждан страны стали больше беспокоить вопросы, связанные с социальной сферой и состоянием экономики.

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