Россияне назвали самые актуальные проблемы страны

Россияне стали больше задумываться о проблемах, связанных с социальной сферой и состоянием экономики, при этом их терзает меньше беспокойств относительно уровня жизни, доходов и безработицы. Таковы результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Рейтинг проблем, по мнению россиян, по прежнему возглавляет здравоохранение (28%). В тройку лидеров уже который месяц подряд входят темы образования (23%) и состояния экономики в целом (21%).

Положительная динамика наблюдается по ряду тем: так, с мая 2017 года по май текущего года заметно снизилась доля респондентов, отмечающих в числе наиболее важных проблему низкого уровня жизни и зарплат (с 26% до 14% соответственно).

Также опрошенные заметно реже высказывают озабоченность размером пенсий и пенсионной реформой по сравнению с осенью-зимой 2017 года (с 20% до 11%). Аналогичная ситуация по безработице (с 18% до 12%).

Замыкает десятку рейтинга проблем страны тема инфляции (3%). Год назад это беспокоило 10% наших соотечественников.

В начале апреля ВЦИОМ выяснил, что 45% россиян ждут важных перемен после выборов президента РФ. Эксперты отмечают, что выборы вселили в людей надежду на прорыв во всех сферах.